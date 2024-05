Orquesta Candela estrenará videoclip de "Niñachay" junto a William Luna: "Hemos hecho una versión cumbia fusión"

La agrupación de Orquesta Candela ha conquistado al Perú con muchos de sus exitosas canciones. Ahora, se unió con el famoso cantante nacional William Luna para lanzar el videoclip de "Niñachay" en una versión cumbia fusión que encantará al público.

Orquesta Candela lanza feat "Niñachay" con William Luna

Dos grandes de la música peruana, Orquesta Candela y el cantautor William Luna, se unen para un video lanzamiento por todo lo alto un feat del tema "Niñachay". Este viernes 17 de mayo se estará estrenando el videoclip oficial a través de todas las plataformas digitales.

La protagonista de este gran proyecto musical es nada menos que la reconocida actriz nacional, Merly Morello. El cantante Billy Yaipén es el encargado de unir su voz con el más grande exponente de la música latinoamericana en nuestro país, William Luna. "La hemos hecho en una versión cumbia fusión, a nuestro estilo, algo que se ha vuelto un sello de la orquesta desde hace casi una década", sostuvo el también actor y revelación de la música.

¡Preparan su nueva serie!

Por medio de las redes sociales, Orquesta Candela anunció que ya iniciaron las grabaciones de su nueva serie llamada 'Amor en Práctica'. Hace unas semanas, anunciaron un gran casting en Chiclayo, en el mismo lugar donde ya empezaron a grabar.

En el video se puede ver a los chicos Donald, Víctor Jr, y Billy siendo grabados en un parque, mientras tocan algunos instrumentos. Además, otros momentos del video se pueden ver como todos los encargados de la producción comparten.

Por medio de una publicación, anunciaron que la serie 'Amor en Práctica' estaría estrenándose en el mes de agosto, pero aún no han dado una fecha exacta. Los fanáticos se encuentran muy entusiasmados por esta nueva faceta de la agrupación de cumbia.

Más de Orquesta Candela

La Orquesta Candela tiene una larga trayectoria de más de 34 años, llevando su música por todo el Perú y varios países del mundo. Fue fundada por el denominado "Patriarca de la cumbia norteña", don Víctor Yaipén Uypan, el cual junto a sus hijos Donal, Víctor Jr. y Billy, apostaron por las fusiones musicales, de cumbia con detalles de folclor.

De ahí se desprenden temas como "Lejos de ti", Me vas a extrañar", "No te vayas", "Tu falta de querer", "No me mientas", "El pájaro amarillo", "Está noche", entre otros golazos musicales, que los han ubicado en los primeros lugares de la preferencia del público. Orquesta Candela tiene colaboraciones con grandes de la música como, Jerry Rivera de Puerto Rico, Américo de Chile, Ráfaga de Argentina, el Grupo 7, de la mano de The Orchard y Sony music en Latinoamérica. Ahora prepara un nuevo feat junto a William Luna, que será todo un éxito.