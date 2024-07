¡Indispensable! Alianza Lima y su única condición para fichar a Paolo Guerrero tras polémica con UCV

Paolo Guerrero volvió a estar en el centro de la polémica tras mostrar sus diferencia con el técnico Guillermo 'Chicho' Salas al negarse a entrar en el segundo tiempo del partido entre Alianza Lima y César Vallejo, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024.

El 'Depredador' tuvo un intercambio de palabras con el entrenador peruano, lo que desató especulaciones sobre el futuro de su carrera, pues se rumorea que sería fichado por el club blanquiazul. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El delantero de la selección nacional habría rechazado entrar al campo porque aún estaba pendiente la resolución de su contrato y estaría en negociaciones con los 'blanquiazules'. En este sentido, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati reveló un detalle que podría definir el futuro del capitán.

Rebagliati afirmó que los 'íntimos' están interesados en fichar al atacante de 40 años, pero primero deberá resolver su desvinculación con el equipo trujillano para evitar futuras responsabilidades legales. El posible regreso de Guerrero ganó fuerza después de que se confirmó la salida de Kevin Serna hacia Fluminense y la intención de ceder a préstamo a Jeriel De Santis.

En el contexto en el que se encuentra Paolo Guerrero, el comentarista deportivo Diego Rebagliati aseguró que no entiende su situación, pues en principio se supo que el Depredador tenía un acuerdo con Richard Acuña. No obstante, luego de lo sucedido en su último partido, la situación se ha vuelto confusa para el comentarista.

"Hay cosas que no termino de entender, lo concreto es que Paolo Guerrero se concentró, salió en lista, se vistió de futbolista, fue al banco de suplentes, salió a calentar y cuando le dijeron para entrar, le dijo al técnico que no podía jugar. Creo que esas fueron las palabras, no es no quiero", empezó diciendo.