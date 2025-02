¡Inesperado giro! Rodrigo Ureña regresa a Universitario tras fallida negociación con Belgrano

La posible salida de Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes generó gran incertidumbre entre los hinchas. El mediocampista chileno parecía tener todo listo para sumarse a Belgrano de Córdoba, pero desacuerdos con la directiva del club argentino truncaron su fichaje. Ante este escenario, Universitario resolvió la situación y confirmó la permanencia del jugador para la temporada 2025.

A través de un comunicado oficial, Universitario informó que cumplió con todos los procedimientos para la transferencia del jugador. Sin embargo, tras arribar a Argentina, Ureña decidió no firmar contrato con Belgrano.

"Cumplimos con todos los trámites y requerimientos solicitados por el club Atlético Belgrano para que Rodrigo Ureña viajara a Argentina y se sometiera a los exámenes médicos. No obstante, el jugador nos comunicó que no llegó a un acuerdo contractual con dicha institución por motivos ajenos al escenario inicial", señaló el club.

Además, el equipo merengue aclaró que Belgrano no cumplió con el pago de la cláusula de salida dentro de los plazos acordados, lo que llevó a la cancelación del traspaso.

Finalmente, Universitario de Deportes mencionó que, el volante se sumará rápidamente a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Fabián Bustos en Campo Mar U, con la mira puesta en los torneos nacionales e internacionales del 2025

El mediocampista chileno no tardó en pronunciarse luego de que se hiciera pública la noticia de su retorno a Universitario. Desde Chile, algunos medios informaron que el jugador desistió de firmar con Belgrano debido a una posible nueva oferta del club peruano.

"Rodrigo Ureña no jugará en Belgrano. El futbolista estaba en Córdoba hace días y hoy, cuando estaba listo para firmar, comunicó que no lo haría aduciendo que 'no se sintió cómodo con el ambiente que se vivió ayer en la cancha'", reportaron en redes sociales.