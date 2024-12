¡No es Alianza Lima ni la 'U'! Juan Reynoso impacta al confesar cuál es su club peruano favorito

Juan Reynoso, exentrenador de la selección peruana y figura importante en el fútbol nacional, sorprendió a todos al revelar cuál es su verdadero club peruano favorito. Aunque ha tenido una exitosa carrera en equipos como Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y FBC Melgar, Reynoso impactó con su respuesta.

Durante una reciente entrevista en "Hi! Sports TV", Juan Reynoso compartió detalles de su trayectoria futbolística. Desde su niñez, el exfutbolista fue hincha de Sporting Cristal, pero a los 12 años dio un giro importante a su vida al unirse a Alianza Lima. A los 16 años debutó con los blanquiazules, pero su historia no terminó ahí.

A los 23 años, tomó la decisión que marcaría su carrera: fichó por Universitario de Deportes, algo que muchos hinchas de Alianza nunca le perdonaron.

"Pero después a los 23, en un ataque de madurez, la 'U', que es como decir pasar de Chivas a América, me ofrece una locura de dinero y yo digo 'tengo que asegurar mi futuro'. Y me terminé yendo al América de Perú" , recordó Reynoso sobre su paso por el club de Ate.

Aunque con Universitario fue campeón, su decisión generó una gran división entre los seguidores de Alianza, quienes aún lo llaman traidor por este paso al eterno rival.

A pesar de su paso por los clubes más grandes del Perú, Reynoso sorprendió al declarar que se siente más identificado con FBC Melgar, el equipo de Arequipa que dirigió hace unos años.

"Donde me siento más identificado, curiosamente, en Perú, es con Melgar. El cual dirigí hace cuatro años, y gracias a Dios, el club cambió desde nuestra etapa. Hoy, si me preguntas de qué equipo soy en Perú, te digo: de Melgar" , afirmó el 'Cabezón', dejando claro que, a pesar de su éxito con otros clubes, su corazón está con los rojinegros.

Reynoso explicó que su etapa en Arequipa fue muy significativa para él y que el club ha evolucionado positivamente desde su paso por allí. El cariño que siente por Melgar es tan grande que incluso hoy lo considera su equipo en el fútbol peruano.

En la entrevista, Reynoso también recordó momentos difíciles de su carrera, especialmente cuando jugaba en Alianza Lima. Recordó la tragedia del Fokker en 1987, donde el equipo perdió a gran parte de su plantel.

"Lo de Alianza Lima fue muy fuerte porque en ese momento, con 17 años, se cae el avión del primer equipo y fallece todo el plantel. Entonces quedamos tres o cuatro jugadores... yo estaba lesionado, y después termino como capitán. Fue una experiencia que me marcó mucho" , relató con emoción.

Sobre su salida de Alianza Lima para fichar por Universitario, Reynoso dejó claro que fue una decisión pragmática.

"Cuando me fui a la 'U', fue por supervivencia. La gente no lo entiende hasta ahora... me dicen traidor y mercenario", expresó. A pesar de las críticas que aún recibe, Reynoso se mostró firme en su decisión, destacando que lo hizo pensando en su futuro.