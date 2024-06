¡Lo logró! Erick Osores consigue amistar a Paco Bazán y Erick Delgado con Gonzalo Núñez

El cariño de los amigos de Erick Osores ha superado el orgullo. Por eso, los exporteros Paco Bazán y Erick Delgado accedieron a participar en una entrevista junto al controvertido Gonzalo Núñez, quien prefirió no abordar el tema de su disputa frente a las cámaras.

No obstante, se apreció un ameno momento entre los comentaristas deportivos, pues también significó el regreso de Erick Osores a su programa en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El regreso de Erick Osores

El periodista deportivo, Erick Osores, regresó a la televisión para cubrir el partido amistoso entre Perú y El Salvador, así como la última emisión del programa 'Fútbol en América'. Además, sorprendió al participar en uno de los episodios más recientes del canal de YouTube 'Erick y Gonzalo', donde Paco Bazán y Gonzalo Núñez se reunieron después de su polémica disputa.

El regreso del apreciado periodista deportivo ha generado un encuentro cara a cara entre estas dos figuras prominentes de los medios de comunicación, luego del altercado que tuvieron durante una transmisión en vivo del mencionado podcast a finales de abril.

"Estamos de vuelta, yo estoy contento. La vez pasada me fui de boca anunciar ni regreso y eso no gustó. Después me dijeron vamos a esperar el momento oportuno. No esperé el gesto de Fossati, ya pasó mi situación", expresó el comunicador mientras recibía a los goleros en la salida de su departamento.

"Estoy recuperándome y ahora con el tema de un nervio aquí que ha hecho que se me caiga el párpado. Me molesta, pero con las gotas que me han dado me va a pasar", contó Erick Osores, quien ha recibido el respaldo y cariño de todo el público por su regreso a las pantallas y su fuerza para superar su enfermedad.

Gonzalo Núñez se reencuentra con Paco Bazán y Erick Delgado

El programa popular ya estaba en marcha con Osores liderando, junto a Bazán y Erick Delgado, cuando minutos más tarde llegó al lugar desde donde transmitían en vivo el también presentador de Exitosa Deportes. En ese momento, tanto el exportero de fútbol profesional como el comunicador se abrazaron emotivamente, poniendo fin a sus desacuerdos.

De igual forma también saludó a Erick Delgado con un buen apretón de mano. No obstante, el popular 'Castor' sorprendió a los internautas con una fuerte declaración. "Hoy he tenido un día de mi...porque falleció mi primo hermano...pero estoy aquí ", expresó el Gonzalo Núñez, en un momento que sorprendió a sus seguidores.