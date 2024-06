Paco Bazán encara a Jefferson Farfán: "Cuando quieras y como quieras" (VIDEO)

Paco Bazán, conocido conductor de "El Deportivo", ha encendido las redes sociales con su contundente respuesta a Jefferson Farfán. Todo comenzó cuando Farfán, en su programa "Enfocados", descalificó al exarquero Erick Delgado, amigo de Bazán, y le lanzó groserías. Esto provocó la reacción inmediata de Bazán, quien no se quedó callado y decidió responderle con todo.

Paco Bazán desafía a Jefferson Farfán

Paco Bazán, conductor de "El Deportivo", dio una contundente respuesta a Jefferson Farfán a través de un video publicado en Instagram. Todo comenzó cuando Farfán, en su programa "Enfocados", minimizó al exarquero Erick Delgado, amigo de Bazán, y le lanzó groserías. Inmediatamente, Bazán le contestó y ahora publica un extenso mensaje encarándolo.

Recordando el pasado. En un primer momento, Paco Bazán recurrió a sus redes sociales para recordarle a Farfán un episodio incómodo de su pasado amoroso.

"No se necesita ni Champions League ni un Mundial... Alcanza con la Copa Perú", escribió Bazán, haciendo referencia a un escándalo amoroso en el que Farfán estuvo involucrado.

Paco Bazán le responde a Jefferson Farfán luego de lo dicho en el podcast #Enfocados: "No se necesita ni Champions ni Mundial, alcanza con la Copa Perú". 👇🏼 pic.twitter.com/pu688O2Xcx — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) June 17, 2024

Un desafío directo. Horas después, Bazán salió al frente con un video y lanzó un desafío directo a Farfán.

"A ti te respondo, Jefferson Farfán. Todo el mundo me escribe, todos están hablando del tema, pero lo que sí le puedo decir al '10 de la Calle' es que estamos en un país libre donde todos tenemos el derecho a expresarnos", comentó Paco, dejando claro que no se iba a quedar callado.

"No seas malo, pues. Nosotros no valemos por lo que hemos conseguido dentro o fuera de la cancha. No podemos ir con una hoja de vida por delante diciendo le gané a este y a este. por la vida hay que ir con perfil bajo", dijo Bazán dándole una lección de empatía.

El conductor de televisión no dudó en destacar su propia carrera deportiva.

"Cállense m... dice el 'Faraón' Jeffry. No quiere que alguien que no ha jugado Libertadores o Champions League le diga nada. Este 'pechito' sí ha jugado Copa Libertadores. Este 'pechito' ha sabido lo que es campeonar y ascender a Primera en España como titular. Este 'pechito' ha jugado fase previa de Champions League y tengo alguna convocatoria a selección, Copa América 2001 y Eliminatorias...", aclaró Bazán, defendiendo su trayectoria.

Bazán fue más allá y retó a Farfán a enfrentarse cara a cara en su propio programa.

"Yo te extiendo esta mano al '10 de la Calle', pero como sé que eso no va a ocurrir, porque no tiene la 'adrenalina', por no decir otra cosa, de tenerme sentado ahí en su búnker, para poder confrontarnos. Cuando tú quieras y como quieras, ahí en tu cancha, voy de visitante, con tu gente y encima con tu escudero 'Cucurucho' para que te aplauda los chistes. Yo me siento ahí", lanzó el reto.

¿Qué había dicho Jefferson Farfán?

Por su parte, Jefferson Farfán no se quedó atrás pues se había referido a Bazán en su programa "Enfocados". Con tono sarcástico, Farfán minimizó la carrera de Bazán y se refirió a los torneos que ha jugado.

"No lo conozco. De él no puedo opinar porque no lo he visto. A mí háblame de galácticos, a mí no me hables de 'pisa pajas'. Quiero que me digas, ¿le ha metido 90 minutos de Libertadores?, ¿El Porvenir?, ¿Champions League?, ¿UEFA?, ¿Mundial? Cállate m****", comentó Farfán.

Jefferson Farfán a Paco Bazán: "¿Le ha metido 90' de Libertadores? ¿Porvenir? ¿Mundial? CÁLLATE MIER**!!!" #Enfocados 😦👇🏼 pic.twitter.com/CUcedaGQ22 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) June 17, 2024

El enfrentamiento entre ambos no muestra signos de detenerse. Todo comenzó cuando Farfán, con Diego Penny como invitado en su programa, criticó a Bazán diciendo que no lo había visto ni en la Videna.

Penny también aprovechó para lanzar un dardo adicional: "Que se quede en la televisión nomás".

La respuesta de Bazán no se hizo esperar y lanzó un desafío directo, demostrando que está dispuesto a confrontar a Farfán en cualquier momento y lugar.

Enfocados, el fenómeno del momento. El programa "Enfocados", conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Transmitido todos los domingos a las 8 de la noche en YouTube, el podcast ha contado con la participación de figuras como Paolo Guerrero, Juan Manuel Vargas, Edison Flores, Christian Cueva, y Diego Penny, entre otros.

En medio de esta polémica, los seguidores del fútbol peruano esperan con ansias ver si este enfrentamiento llegará a una confrontación en vivo entre Paco Bazán y Jefferson Farfán.