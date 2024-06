¡No la suelta! Leslie Shaw marca distancia de Handa por recibir lujoso auto de regalo

El programa 'Amor y Fuego' abordó a la popular cantante Leslie Shaw, quien no dudó en lanzar un mensaje a su 'rival' Handa tras recibir un lujoso auto de regalo. Recordemos que ambas artistas estuvieron en medio de polémicas por su constante enfrentamiento.

No obstante, tal parece que su rivalidad quedó en el pasado, pues Leslie Shaw dejó las duras críticas para desearle lo mejor a la cantante urbana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leslie Shaw marca distancia de Handa

La cantante urbana Leslie Shaw volvió a referirse a Handa, quien ahora se luce en su lujoso auto Porsche, el cual se lo obsequiaron. Ante ello, la rubia evitó entrar en las fuertes críticas entorno a su enemistad con Handa, pues se limitó a marcar su distancia de este tipo de regalos.

No obstante, sorprendió al desearle lo mejor a la cantante urbana, con quien protagonizó diversas polémicas meses atrás. "Qué raro, que me han ido a recoger sí, pero yo no recibo cosas regaladas. Soy bien orgullosa chica, ha niveles", dijo en un primero momento.

"Te deseo suerte con tu carro y espero que le disfrutes", sostuvo Leslie Shaw, lo cual ocasionó una nueva pregunta de la reportera, quien consultó a la rubia si aceptaría un paseo en el nuevo carro de Handa. "No no no no, de lejitos nomás", agregó Leslie.

"Acepta chica, regio. Qué suerte", finalizó la cantante Leslie Shaw entorno a este tema.

¿Se reconciliaron?

Por otro lado, ambas artistas revelaron detalles sobre cómo se llevan actualmente, dejando entrever que tuvieron una conversación a través de sus redes sociales, lo cual tomó por sorpresa a la reportera de 'Amor y Fuego'.

"Fue de error, se me fue el dedo en el TikTok. Pero ya fue ya, creo que cada artista está en lo suyo, ya pasó ya", reveló Leslie Shaw. Sin embargo, fue Han da quien dio más detalles al respecto confirmando que hubo una conversación entre ambas.

"Por ética profesional no conté nada, pero realmente hemos hablado. No ha sido un dedazo, hemos tenido una conversación. Yo pensé en verdad de mil lados, fue super en buena honda, con el fin de limar asperezas. No ser mejores amigas, pero si limar asperezas porque yo siento que entre colegas tenemos que llevarnos bien", dijo Handa causando el asombro de la reportera.

"Y hablamos, yo pensé que se podía dar, pero luego me dejó de seguir. Es media..chicotea ella (da a entender que Leslie Shaw cambia de opinión)", acotó Handa