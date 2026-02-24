Sporting Cristal venció 5-4 en penales a 2 de Mayo y clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores

En una noche cargada de tensión y emociones en el Callao, Sporting Cristal logró su clasificación a la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores tras derrotar al club paraguayo 2 de Mayo. Luego de un empate 0-0 en el tiempo reglamentario, donde la ineficacia de cara al arco fue la protagonista, el conjunto celeste se impuso desde los doce pasos (5-4), asegurando su presencia en la siguiente instancia y, como mínimo, un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Un trámite de dominio sin efectividad

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Pablo César Autuori buscó imponer condiciones. La propuesta fue clara: circular el balón con rapidez y aprovechar las bandas. Sin embargo, el equipo paraguayo no llegó al Perú para ser un simple espectador. Apenas a los 7 minutos, Del Valle avisó para la visita con una incursión peligrosa que obligó a una intervención providencial de Lutinger.

Cristal respondió con paciencia. Pasados los 15 minutos, una combinación entre Tábara y Cabello terminó en un remate que el arquero Ángel Martínez logró controlar, dando inicio a lo que sería una noche consagratoria para el guardameta visitante.

Ocasiones desperdiciadas y el muro de Martínez

La segunda mitad del primer tiempo y gran parte del complemento fueron un monólogo celeste en cuanto a posesión, pero un calvario en la definición. Leandro Sosa tuvo la oportunidad más clara tras un centro de Irven Ávila, pero el mal estado del terreno de juego le jugó una mala pasada justo antes de impactar el balón.

Santiago González fue, quizás, el jugador que más situaciones dilapidó. El atacante tuvo múltiples ocasiones, incluyendo un cabezazo solo frente al arco que se fue desviado y un anticipo brillante que terminó besando el poste tras un centro de Cristiano. La desesperación en el banco de Autuori era evidente ante la "anemia ofensiva" que mostraba el equipo a pesar de generar 17 remates totales.

Por su parte, Yoshimar Yotún intentó romper el candado con un remate de media distancia que casi sorprende al arquero adelantado, y más tarde, en el minuto 93, Martínez le ahogó el grito de gol con una atajada monumental en el área chica.

La definición: Del drama a la euforia de Cristiano

Tras el 0-0 final, la clasificación se decidió desde el punto penal. La tanda comenzó con efectividad por parte de ambos bandos hasta que el "Chaval" Benavente falló su disparo, permitiendo que 2 de Mayo tomara ventaja. Sin embargo, el portero Enríquez se vistió de héroe al atajar el remate de Cáceres, devolviendo la vida a los locales.

Con la serie igualada, Christofer Gonzáles asumió la responsabilidad y, con una jerarquía envidiable, picó el balón para empatar transitoriamente. El error definitivo de la visita llegó en el sexto penal, cuando Coronel mandó su remate por encima del travesaño.

El momento de gloria quedó en los pies de Cristiano. El lateral izquierdo, con una frialdad absoluta, decidió picar el balón en el penal decisivo, desatando la locura en las tribunas y sellando el 5-4 definitivo.

Con este resultado, Sporting Cristal no solo sigue en carrera por un lugar en la fase de grupos de la Libertadores, donde enfrentará a Carabobo de Venezuela, sino que también ha garantizado su participación internacional para el resto del año. El equipo de Autuori deberá trabajar arduamente en la definición si desea superar la Fase 3, pero hoy el pueblo celeste celebra una clasificación sufrida pero merecida.