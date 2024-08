¡Ya tiene equipo! Christian Cueva jugará para la UCV una corta temporada

El jugador Christian Cueva sorprendió luego de rebelarse que el jugador ha sido reclutado por el club César Vallejo quién contará con su presencia por una corta temporada.

Se sabe que el popular 'Aladino' llegó a un acuerdo con la UCV este lunes 12 de agosto y jugará el torneo clausura de la Liga 1 2024 luego de haber estado sin equipo alrededor de 8 meses.

El jugador Christian Cueva finalmente ya tiene equipo luego de haber estado algunos meses en el ojo de la tormenta tras anunciar su separación con Pamela López y luego ser vinculado con Pamela Franco.

Fue el periodista Gustavo Peralta quien dio a conocer el fichaje del popular Aladino, Y es que la directiva de la USB ahora busca conversar con el técnico 'Chicho' Salas para que cueva pueda unirse al equipo y siga Armando de la institución trujillana.

Se sabe que el pelotero buscaba una propuesta en el exterior antes de llegar a un acuerdo con el club César Vallejo según informó el comunicador Mauricio Loret de Mola.

Hasta el momento Cueva no ha publicado nada sobre su nuevo equipo en sus redes sociales ya que se espera que el club César Vallejo lo haga primera en sus redes oficiales anunciando al popular 'Aladino' como uno de sus nuevos jales.

Cabe resaltar que este es el segundo fichaje polémico que realiza el club UCV ya que el primero fue con Paolo Guerrero quien inicialmente quiso declinar de la propuesta pero no resultó como él quería.

Además, se había descartado la posibilidad de tener a Cueva en el club trujillano debido a que Brunella Horna, esposa del director de club, había comentado que la UCV no contrataría a personas que se encuentren en escándalos por motivos de infidelidad. Esto terminó careciendo de veracidad ya que pasó todo lo contrario.

Jorge Fossati expresó su frustración con Christian Cueva. Recientemente, Cueva fue captado fumando y bebiendo alcohol. El entrenador finalmente se pronunció al respecto, brindando una fuerte evaluación de la actitud de Cueva, sus retos y la posibilidad de no sea convocado.

Todo comenzó cuando se filtraron videos de Christian Cueva en una cancha de fulbito en Surco, donde se le ve fumando y bebiendo alcohol con sus amigos. Estas imágenes han generado un sinfín de críticas y dudas sobre su profesionalismo, justo cuando la selección se prepara para las eliminatorias del Mundial 2026.

En una entrevista con Movistar Deportes, Fossati expresó su frustración y dejó claro su descontento con el comportamiento del jugador.

"Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Me da bronca que él le dé pasto a las fieras. Pero es culpa de él" , afirmó el técnico.

¿Una última advertencia para Cueva? El entrenador uruguayo, que siempre ha mostrado apoyo hacia Cueva, también dejó claro que hay un límite para todo.

"A mí, me jodería y mucho si está a dos o tres días de jugar con su equipo y anda de joda. No me preocuparía, le cortaría la cabeza. Chau, no hay otra", dijo, refiriéndose a la posibilidad de dejar fuera a Cueva si sigue con estos comportamientos.