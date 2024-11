Aída Martínez conmociona a sus seguidores tras revelar delicado estado de salud: "Pensé en escribir mi testamento"

La influencer y modelo Aída Martínez, famosa por generar controversia en redes sociales y por el contenido que publica, preocupó a sus seguidores al mantenerse alejada de sus plataformas digitales. La figura pública rompió el silencio y explicó que había estado enfrentando un serio problema de salud que la hizo temer lo peor.

Recordemos que Aída Martínez es muy activa en sus redes sociales. Ante ello, decidió compartir con sus más fieles seguidores el duro momento que atravesó. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Aída Martínez no es nueva en enfrentar problemas de salud graves. Hace aproximadamente un año, la modelo pasó por una experiencia angustiante cuando su condición se volvió crítica y afectó su visión, llegando al punto de tener que usar parches en los ojos para evitar complicaciones mayores.

Aída Martínez revela delicado estado de salud

Esta vez, Aída reveló en sus redes sociales que fue diagnosticada con bronquitis, lo que la obligó a guardar reposo absoluto durante varios días. Contó que los primeros síntomas aparecieron mientras estaba de viaje en Colombia, pero los ignoró, pensando que no eran graves. Sin embargo, al regresar a Perú, su salud empeoró considerablemente.

"No se enojen si no las llamé para cuidarme, no quería contagiarlas, así que la pasé sola. La buena noticia es que ya no contagio, así que si quieren venir a verme con el vino, los espero. (Es broma lo del vino)", comentó con su característico sentido del humor.