¿Alejandra Baigorria embarazada? Hermana de Said Palao sorprende con declaración: "Espero que regresen tres"

Lorelein Palao se robó la atención en el programa 'Mande Quien Mande' no solo por celebrar su fiesta de 15 años que no pudo tener en su adolescencia, sino también por las declaraciones que ofreció sobre su familia. La hermana de Said y Austin Palao habló de la reciente boda de su hermano con Alejandra Baigorria y no dudó en soltar una llamativa indirecta sobre una posible llegada del "regalo de la cigüeña".

La hermana de Said espera la llegada de su primer sobrino

Tras su fiesta de 15 años, brindó declaraciones para el programa 'Más Espectáculos', Lorelein comentó detalles de la boda de su hermano, evento que tuvo varios momentos virales. Uno de ellos fue su caída en plena celebración, debido a que el piso resbalaba por el tipo de material.

"El piso estaba resbaloso, era un piso de espejo, imagínate con agua. Tengo los tacos puestos, mira este taco, obviamente ahí no me salvaba ni yo", relató entre carcajadas.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando se refirió al viaje de luna de miel que Said y Alejandra realizaron por Europa. Con una sonrisa cómplice, Lorelein confesó que toda la familia espera que la pareja regrese con una gran noticia.

"Yo espero que regresen tres. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? (la familia lo esperan), todos en realidad", declaró, dejando abierta la posibilidad de un embarazo.

¿Tensión con Alejandra por amistad con Onelia Molina?

Otro tema que salió a relucir fue la reciente salida de Lorelein y su hermana Gloria junto a Onelia Molina, expareja de Mario Irivarren. Esto generó especulaciones sobre un posible malestar por parte de Alejandra Baigorria, quien vivió una polémica en su boda a raíz de esa ruptura. Sin embargo, Lorelein fue clara al desmentir cualquier conflicto con su cuñada.

"Para nada, no, para nada. Alejandra es nuestra reina, es nuestra cuñada, es parte de la familia. Onelia y Gloria son amigas desde hace rato, no tiene nada que ver, por favor, no especulen", respondió tajantemente.

Además, la hermana de Austin, aseguró que mantiene una amistad con Onelia desde hace tiempo. Asimismo, sobre posibles roces, fue firme al afirmar que los asuntos entre Alejandra y Onelia deben resolverse entre ellas:

(¿Eres amiga de Onelia?) Sí, las conocemos ya hace un rato, compartimos hay amistad y todo bien con ella. (¿No hay roces con Alejandra?) No, son temas de cada una y creo que cada una es la adecuada para solucionar esos temas. Nosotros no tenemos nada que ver", sentenció. la hermana de Austin Palao.

Las declaraciones de Lorelein Palao no pasaron desapercibidas y han avivado rumores de un posible embarazo en la familia. Mientras tanto, la familia Palao-Baigorria continúa disfrutando de su unión, mientras los seguidores están atentos a cualquier anuncio oficial.