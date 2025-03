Amigo de Paul Flores culpa al Gobierno por muerte del vocalista de Armonía 10: "No hacen nada"

El asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ha generado una profunda consternación en el mundo artístico y en sus seres queridos. Entre las voces que han alzado su indignación, destaca la de su amigo Andrés Rodríguez, quien cuestionó la falta de medidas efectivas del Gobierno de Dina Boluarte ante el aumento de la criminalidad.

Andrés Rodríguez llegó al Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino, donde se certificó y lamentó el fallecimiento de Flores. Ante los medios de comunicación, expresó su profundo pesar y denunció la inacción del Estado frente a la ola delictiva que afecta a la ciudadanía.

"Se va un gran ser humano. Un saludo muy especial a su esposa, mis condolencias para ella. Lo conozco a él y a sus padres. Soy un amigo muy personal. Hay miedo para todos los músicos (...) La extorsión es para todos (...) No me he podido comunicar con la familia, deben estar muy mal", declaró con evidente tristeza.