Ana Paula Consorte frustrada por nuevo problema en su casa de Trujillo: "Ahora no hay Internet"

La brasileña Ana Paula Consorte volvió a quejarse en sus redes sociales sobre los problemas que enfrenta en la casa que comparte con Paolo Guerrero en Trujillo. Esta vez, la falta de Internet y calefacción la tienen al borde del colapso.

Ana Paula se queja por problemas en su casa de Trujillo

Ana Paula Consorte se quejó nuevamente en redes sociales por la falta de servicios en la casa que comparte con Paolo Guerrero en Trujillo. Según sus publicaciones, el Internet y la calefacción no funcionan correctamente, lo que ha generado malestar en su día a día.

A través de sus historias de Instagram, Ana Paula expresó su frustración. "Hoy no podemos mirar la televisión porque no abonaron el Internet. Por lo que me informé, también hay un aviso de corte aquí. ¡Cada día una nueva!", escribió, dejando claro que no está nada cómoda con la situación.

Ana Paula Consorte se queja por problemas en su casa de Trujillo. (Instagram)

Consorte contó que estos inconvenientes no son nuevos. "Oigan gente, parece que soy una de esas viejas reclamonas en Instagram, ¿no? Para explicarles lo difícil que es, la semana pasada nos quedamos sin agua. Ahora no hay Internet, estoy con mis 4G en la televisión y es pésimo porque mi Internet es de Brasil. Para empeorar las cosas, la calefacción no funciona y la casa está toda fría", añadió, mostrando su descontento con la casa que le proporcionó Richard Acuña.

Ana Paula también insinuó que los problemas se deben a que no se han realizado los pagos correspondientes, sugiriendo que Richard Acuña podría estar detrás de estas fallas: "En fin gente, qué locura. Después dicen que yo no tengo paciencia. Tengo la paciencia del tamaño del universo", afirmó.

Reacciones en "Amor y Fuego"

La situación no pasó desapercibida en el programa "Amor y Fuego". Gigi Mitre, conductora del programa, mostró su sorpresa por los problemas en la casa de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: "Tanto se han gastado en la contratación, que ahorraron en las tuberías. Ahí está, dice cuatro días sin agua... para que vea, la casa 'chiki chiki' no hay agua, con niños y, supuestamente, según Rodrigo González, embarazada, ya te imaginarás...", comentó Mitre, dejando entrever que la situación es bastante precaria para una familia.

Ana Paula continuó exponiendo sus problemas en Instagram, mostrando su frustración por la situación que vive en Trujillo. "Hola a todos. Sueno como esos viejos que se quejan en Instagram, pero es difícil. La semana pasada estaba sin agua y entonces hasta mi amigo me preguntó, Ana, ¿por qué no te fuiste y te quedaste directamente en un hotel? Todos los días intentaba arreglar eso, al final del día, como literalmente de noche, decían que no se arreglaría, que se haría al día siguiente", relató en otra de sus historias.

Finalmente, Ana Paula Consorte expresó su indignación por la situación que vive en la casa proporcionada por Richard Acuña: "Entonces, yo estoy aquí, Paolo está en Lima. Estoy aquí porque Manu tiene escuela y estas cosas... increíble. Te juro que siento que esto no está pasando, ¿sabes? Como, hay un aviso de corte de Internet, ¿no pagaste? ¡Corten!", concluyó.

Estas quejas han provocado una serie de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han mostrado su apoyo y solidaridad ante las dificultades que enfrenta en su nuevo hogar en Trujillo.