¿Bendice la idea? Hija de Marcelo Tinelli reacciona al deseo de Milett Figueroa de tener hijos con su padre

La hija de Marcelo Tinelli, Candelaria, ha sorprendido a muchos al pronunciarse sobre el deseo de Milett Figueroa de convertirse en madre con su padre. En una entrevista reciente, Candelaria dejó claro que apoya esta decisión y considera que ser madre es algo hermoso.

Milett Figueroa ha confesado en varias ocasiones que nunca se había imaginado casada ni con hijos. Sin embargo, todo cambió desde que comenzó su relación con el popular conductor Marcelo Tinelli.

"No me gusta opinar, pero me parece bien, deber ser hermoso maternar", contestó Candelaria. Esta declaración ha sorprendido a algunos, ya que había rumores de que las hijas de Marcelo no se llevaban bien con Milett. Sin embargo, Candelaria fue contundente al afirmar que "todo está bien" entre ellas. "No la vemos mucho, pero claro que es querida", agregó.