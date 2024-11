Milett Figueroa estaría pensando en tener un hijo con Marcelo Tinelli: "Es tan buen papá"

La artista Milett Figueroa se encuentra en Argentina formando parte del jurado de 'Cantando 2024'. Desde hace casi un año, la peruana se encuentra en una relación con el presentador Marcelo Tinelli y en una entrevista, la modelo expresó que estaría pensando en tener hijos.

El entrevistador argentino Marcelo Pollino, le consultó a la peruana sí ya estaría pensando en formalizar en matrimonio y tener hijos. Ante ello, la modelo Milett Figueroa respondió que nunca pensó en casarse o tener muchos hijos, pero que ahora con Marcelo Tinelli habría cambiado y sí lo estaría deseando.

"Me pasa con Marcelo que lo veo tan familiar, tan bien con sus hijos y como tan buen papá, que me dan ganas de tener hijos. Me pasa que con él, ya lo hemos conversado, yo me cuido porque para tener un hijo se tiene que planificar, tiene que haber un momento preciso. Hoy queremos disfrutar de nuestra relación, de nuestro presente, nuestro momento", expresó en la entrevista.