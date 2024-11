¡Soltera, pero nunca sola! Yahaira Plasencia estaría en 'saliditas' con alguien: "A escondidas"

La salsera Yahaira Plasencia ha estado promocionando su más reciente canción "Soltera", anunciando que se encuentra mejor sola. Aunque al ser entrevistada en el último fin de semana, habría deslizado que estaría en 'cariñitos' con alguien.

En el programa 'América Hoy', compartieron las declaraciones de la cantante Yahaira Plasencia que hizo durante el fin de semana, tras presentarse en un concierto. La salsera comentó que se siente tranquila sola, aunque no le cierra las puertas al amor en un futuro.

"Ahorita no, tranquila la verdad, pero sí. Si en algún momento aparece alguien, tiene que respetar mis tiempos, mi trabajo, mis espacios, que no moleste. Igual sola estoy súper bien porque no tengo que darles explicaciones a nadie, nadie me molesta, llego a la hora que quiero", dijo.

Luego, tras negarse a tener una relación actual, la reportera del programa le comentó que siempre una persona le gusta recibir cariñito de alguien. Ante ello, la 'Patrona' sorprendió al confesar que estaría en saliditas o coqueteos con alguien, aunque rápidamente se retractó.

"Pero una siempre quiere su cariñito", expresa la reportera y Yahaira responde: "Pero hay amiga, solo que a escondidas... no te voy a decir: 'No, soy la santa rosita de Lima'. Ahorita si estoy tranquila y sola. No estoy saliendo con nadie ahorita, te lo juro, pero igual tengo amigos, puedo salir con amigos, todo chévere, no estoy saliendo con nadie. La verdad me siento muy bien así", declaró.