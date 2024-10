¿Celoso? Ana Paula Consorte revela la reacción de Paolo Guerrero cuando comparte fotos en bikini

Ana Paula Consorte, actual pareja del futbolista de la selección peruana Paolo Guerrero, fue invitada especial en el programa 'Mande quien mande', en donde habló por primera vez sobre su relación con el 'Depredador'. Durante la entrevista, la conductora María Pía Copello le consultó cómo reaccionaba el futbolista cuando la brasileña compartía fotos en bikini.

Tras ello, Ana Paula Consorte sorprendió a los espectadores al detallar la peculiar reacción del Depredador. ¿No le gustan los bikinis? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ana Paula Consorte, bailarina y futura abogada, respondió a varias preguntas picantes de María Pía Copello durante su participación como invitada especial en el programa 'Mande quien mande'. En su primera aparición en la televisión peruana, la conductora quiso saber si a Paolo Guerrero le incomoda que Ana Paula comparta fotos en bikini en sus redes sociales.

"¿Paolo qué te dice cuando ve tus fotos en bikini?, ¿Te dice: 'Qué regia' o te dice: 'mamita, no, así no'", le preguntó María Pía Copello a Ana Paula Consorte en vivo durante el programa 'Mande quien mande'. Ante ello, la brasileña negó que el hijo de Doña Peta sea celoso con ella o que le prohíba subir fotos en bikini a sus plataformas digitales.

"No, me dice que está bien, porque está acostumbrado. Vivió en Brasil", sentenció Ana Paula Consorte dejando en claro que Paolo Guerrero no es celoso y que no le incomoda que ella comparta fotos en bikini, ya que el 'Depredador' ha vivido en Brasil y está acostumbrado.