Christian Cueva maneja los contratos de Pamela Franco y Magaly dice: "No sabe ni administrar su vida"

Pamela Franco está nuevamente envuelta en polémica, ya que recientemente un empresario reveló que ahora es Christian Cueva quien maneja los contratos de la cantante. Esta nueva información no fue del agrado de Magaly, quien minimizó la capacidad de administración económica del futbolista y le dio un consejo a la artista.

Recordemos que Pamela Franco se ha convertido en una de las artistas más lucrativas del ambiente artístico peruano, llegando a cobrar cuantiosas sumas de dinero por presentaciones en Lima y en el interior del país.

'Magaly TV, La Firme' expuso una nueva denuncia hecha por un empresario de Puno, quien aseguró haber pagado 23 mil soles (50% del monto total) a Pamela para una presentación. Sin embargo, ella se negó a subir al escenario, ya que Cueva pidió un aumento de dinero en el último minuto.

"Me dijo que él tenía más poder, que podía hacer lo que quisiera, que si él decía que Pamela no se presentaba, ella no se presentaba y punto (...) Cueva quería cobrarme 2,500 soles más, supuestamente por la distancia, el viaje... (le dije) '¿por qué te tengo que aumentar? Yo tengo un contrato' " , contó el empresario Duberli Leiva.

Asimismo, el promotor de eventos narró que tuvo una larga e intensa discusión con Christian Cueva, ya que toda la orquesta de Pamela Franco había subido al escenario y solo faltaba ella. Además, minimizó la popularidad de la cantante.