Clara Seminara le ganó juicio a "Yuca" por tocamientos indebidos y tendrá que pagar una reparación

La actriz Clara Seminara ha obtenido un fallo favorable en su denuncia contra el cómico Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', por el delito de tocamientos indebidos. El Poder Judicial ha sentenciado a Espejo a tres años de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de seis mil soles.

Seminara presentó la denuncia en 2018, alegando que durante las grabaciones del programa "El Wasap de JB" en Latina, Espejo le dio un palmazo sin su consentimiento. Tras varios años de proceso judicial, la actriz expresó su satisfacción con el veredicto:

"Una vez más se está haciendo justicia con este nuevo fallo. Las autoridades me respaldan después de tantas investigaciones" expresó la actriz cómica.

Un proceso judicial de seis años que ha seguido Clara

El caso ha sido seguido de cerca por la opinión pública, resaltando la importancia de abordar y sancionar conductas inapropiadas en el ámbito laboral y artístico. La resolución a favor de Seminara marca un precedente en la lucha contra el acoso.

"Yuca" aún no ha emitido declaraciones públicas tras la sentencia. Se espera que en los próximos días se pronuncie al respecto y se conozcan las medidas que tomará en respuesta al fallo judicial. Seminara espera que Espejo acepte el fallo y no presente más apelaciones, considerando que "ya no tiene argumentos para eso".

La defensa legal de Clara Seminara indicó que no era necesario demostrar una intención sexual durante el proceso, ya que la acción de tocar una zona íntima constituye un delito según el código penal peruano.

Clara Seminara recordó la vez que 'Yuca' maltrató a un compañero de trabajo

En septiembre de 2023, Clara Seminara recordó haber sido testigo de un episodio de maltrato protagonizado por Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', hacia el comediante y compañero de trabajo Job Mansilla en el set de grabación.

Según relató la actriz, Espejo y Mansilla tuvieron un fuerte enfrentamiento verbal que posteriormente fue denunciado públicamente por el joven comediante. Lo que más le indignó a Seminara fue la actitud del líder del equipo, Jorge Benavides (JB), quien, en lugar de mediar, obligó a Mansilla a disculparse públicamente

Este desenlace judicial subraya la relevancia de la denuncia y el compromiso de las autoridades peruanas en la protección de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos laborales. La sentencia contra 'Yuca' envía un mensaje claro sobre las consecuencias de conductas inapropiadas y la importancia de mantener un entorno de trabajo respetuoso.