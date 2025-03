¡Comprometidos! Ricardo Mendoza le pidió matrimonio a su novia Katya Mosquera

El comediante Ricardo Mendoza junto con su compañero Jorge Luna han cautivado con su programa 'Hablando Huevadas' y ganándose el cariño del público. En su último show, Mendoza sorprendió al público antes de finalizar con una fotografía de su novia Katya Mosquera.

En el show de 'Hablando Huevadas', Ricardo Mendoza y Jorge Luna hicieron una presentación divertida a su estilo como siempre. Justo antes de terminar, el comediante anunció que daría una información que sorprendería al público. Es así como muestra dos fotografías en la pantalla gigante del escenario.

En la primera sale Ricardo Mendoza en una cena y en la segunda sorprendentemente, sale su novia Katya Mosquera. En esta imagen se puede apreciar como la joven tripulante de cabina muestra en su mano un anillo de compromiso muy contenta con una copa de champagne.

"Para despedir este programa voy a presentarte dos fotos que he preparado para ti. Son dos fotos, cuando salga la segunda foto, se acabará este programa (...) Es una foto que me tomé hace poco, soy yo y esta es la contra toma, porque en la otra toma es algo que te quería contar y no te he contado, pero lo quiero contar ahora", expresó Mendoza dirigiéndose a su público y a Jorge Luna.