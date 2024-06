¡Conmovedor! Hijo de Erick Osores le dedica emotivo mensaje en redes: "Te amo, Papá"

Erick Osores ha recibido muchas mientras de cariño a través de redes sociales luego de regresar a la conducción de América Deportes tras haber superado una enfermedad que lo llevó a alejarse de lo que más ama hacer, hablar de los deportes.

Es así que la familia de Erick no fue ajena a todo este amor que ha recibido el periodista y uno de sus hijos se animó a saludarlo por el Día del Padre.

Uno de los hijos de Erick Osores no dudó en expresar su cariño y admiración a su padre quien acaba de volver a la televisión y ha sido aplaudido por sus colegas que lo extrañaba en la sección de deportes.

El engreído del comentarista deportivo realizó un collage de fotos en su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su padre quien en todo momento ha revelado lo importante que es para él su familia.

Es así que su publicación habría emocionado al periodista deportivo quien lo reposteó en su cuenta personal.

Mensaje de Erick Osores a sus hijos

El periodista de 'Fútbol en América', quien acaba de volver a la pantalla chica, mostró la dedicatoria que le hizo uno de sus engreídos y dice lo siguiente: "Viejo, puede que no hayas estado ahí todos los Días del Padre o en mis cumpleaños, pero igual te agradezco por todo el amor y cariño que me has dado. Te amo, Papá. Con Cariño, tu hijo favorito. (No me vuelvas a botarme de la casa)".