¿Se amistan? Yiddá Eslava preparó regalo del Día del Padre para Julián Zucchi

Yiddá Eslava y Julián Zucchi estuvieron envueltos en el ojo de la tormenta tras su polémica separación que estuvo manchada por una presunta infidelidad de parte del argentino.

Pese a todo lo sucedido entre la exparejita al parecer quieren llevar la fiesta en paz por el bien de sus hijos quiénes son los más importantes en su vida.

La ex pareja confirmada por Julián Zucchi y Yiddá Eslava al parecer decidieron levantar la bandera blanca por el bienestar de sus hijos y es que ambos estuvieron enfrentados tras su polémica separación que decepcionó a sus seguidores ya que se habían dejado mostrar como la pareja perfecta.

A raíz de los motivos que confesó Yiddá que la empujaron a separarse de Julián, usuarios no dudaron en criticar al argentino a tal punto que perdió varios contratos y ofertas laborales por el escándalo.

Julián Zucchi y su mensaje a Yiddá Eslava

Han pasado aproximadamente 3 meses desde que la presunta verdad salió a la luz y es ahora donde los padres de familia han demostrado que el amor hacia los hijos es más fuerte que las diferencias que puedan tener.

Por ello, Yiddá no lo pensó dos veces y juntos a sus hijos realizaron un presente significativo para el actor que quedó conmovido.

En las historias de Julián se puede ver como presume el recipiente en el que suele tomar sus mates, en el envase se pudo ver un decorado con los nombres de sus hijos y al parecer pintado por ellos mismos.

De inmediato Julián no dudó en dedicarle una historia a la madre de sus hijos con la foto del envase de mate terminado agradeciéndole por haber sido parte del regalo.

Con este peculiar mensaje queda confirmado que ambos padres de familia mantienen una relación cordial alejados de las peleas o demandas que puedan opacar la familia que todavía siguen construyendo pero ya no como pareja.

Yiddá Eslava se metió nuevamente al ojo de la tormenta luego de publicar un reel que en un primer momento afirmó que se trataba de humor, pese a ello usuarios no dudaron en criticarla y pedirle que deje de enviarle indirecta a Julián Zucchi.

Cibernautas no esperaron para lapidarla mediante comentarios que dicho sea de paso la actriz se tomó el tiempo de responder algunos con la lengua afilada y cansada de tener que lidiar con situaciones similares.

"Hace el reel y luego es broma , por favor tira la piedra y esconde la mano , te creía un poco mas madura que las demás" , dijo la usuaria a lo que Eslava no dudó en reprochar: "Bueno Compresión lectora, además jajaja o sea tú crees algo y para ti es verdad jajaja de verdad se hacen una novela increíble".

"Enfocate en otro tipo de parodias...recuerda que mañana más tarde tus hijos lo verán y dudo que les sea grato..suerte" , dijo otra cibernauta y Yidda respondió: "te pido que Leas!!! Yo no tengo porque estar de perseguida, estoy bastante cansada de estar todo el tiempo pensando en ¿ Qué pensarán?".

Cabe resaltar que en el polémico video también se añadió una descripción de la que al parecer usuarios no habrían leído: "No es mi caso. Mi mamá no era padre y madre ya que tengo la suerte de tener un papa ejemplar. Poniendo al parche a personas que comenten tonterías", agregó la actriz.