Daniela Darcourt revela que ha recibido muchas propuestas indecentes: "Me han ofrecido 25 mil dólares"

La cantante Daniela Darcourt es una de las más queridas de la salsa peruana, que ha viajado en incontables ocasiones para hacer sonar su música a nivel internacional. Durante su carrera musical, la salsera se ha enfrentado a muchas cosas, incluso a propuestas indecentes por grandes sumas de dinero en dólares.

Hace unas horas, Magaly Medina publicó un nuevo episodio de su podcast donde entrevistó a la cantante Daniela Darcourt. La salsera habló de su actual relación con Waldir Felipa, su carrera y muchas cosas más. Aunque, lo que más llamó la atención fue cuando reveló que ha recibido en más de una ocasión propuestas indecentes desde que se encontraba en Son Tentación.

"Me han puesto plata así literal, cholos y gringos para hacer tríos, para irme a acompañar. Literal, a uno le dije 'hermanito, yo soy de barrio, pero p**ta no soy, te equivocaste. A mí me gusta tomar mi quinua con leche en la esquina con mi pan con palta, tranquilo, soy bien humilde, no lo necesito'. Me han ofrecido dos veces", expresó la cantante.