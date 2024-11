Daniela Darcourt revela que Master Chris solicitó eliminación de 'Señor Mentira': "Dejen de j*** la vida"

La salsera Daniela Darcourt ha hablado sobre la polémica que rodeó la eliminación de su exitoso tema "Señor mentira" de YouTube. Aunque el video ya fue restablecido, la cantante dejó claro que no fue un error de la plataforma, sino que fue su exproductor, Christian Maldonado (mejor conocido como Master Chris), quien reclamó los derechos de autor de la canción.

En una reciente entrevista en "Magaly TV La Firme", Darcourt fue tajante al señalar a su exproductor como el responsable de que se eliminara el videoclip de "Señor Mentira" en YouTube.

"Una alerta de YouTube me dijo que habían recibido un reclamo por derechos de autor de 'Señor Mentira', y fue por Christian Maldonado, alias Master Chris" , reveló. Con estas palabras, la cantante dejó claro que el reclamo provino directamente de él y no de otros factores, como había insinuado el productor.

Indignada, molesta y cansada, así está Daniela Darcout, pues siente que la quieren desaparecer de la industria discográfica y esto viene desde años atrás. Un ejemplo de ello es que recientemente su tema "Señor mentira" fue retirado de YouTube, tema compuesto por Master Chris. Por primera vez, Daniela habló sobre los problemas que tiene con su exproductor.

El 15 de noviembre cuando pasó la semana del Grammy Latino, Daniela recibió un correo "por incumplimiento de derechos de autor" y la persona que mandó la eliminación: Christian M. Maldonado, cuyo nombre artístico es Master Chris. La cantante se pronunció sobre ello.

"Dije 'Si me están quitando 'Señor mentira' o lo necesitan. Me bajo todo mi primer álbum y no pasa nada. Porque si les molesta quizá que sean sus producciones las que estén en mi plataforma. Con mucha tranquilidad, se las entrego", afirmó la salsera.