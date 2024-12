Daniela Darcourt reveló que ya convive con Waldir Felipa y tienen a su 'bebito': "Una etapa de papis"

Hace unos meses, la cantante Daniela Darcourt reveló en su concierto que tenía una relación amorosa con el bailarín Waldir Felipa. Ahora, algunos meses después ya habrían tomado la decisión de vivir juntos y acompañados a lo que llaman su 'hijito'.

El programa de América Hoy compartió un reportaje donde abordaron a la cantante Daniela Darcourt. Cuando conversaron sobre cómo se encuentra viviendo su relación amorosa, sorprendió al revelar que ya estaría conviviendo con su pareja Waldir Felipa.

"Estoy muy feliz, estoy contenta porque creo que ya lo he dicho en anteriores ocasiones, voy en una línea en mi vida en la que para juegos no estoy. Hoy por hoy tengo un círculo bastante cerrado, yo lo he dicho para ustedes. Ahorita son pocos amigos, mi novio, mi madre, mi familia, mi equipo y no necesito más", expresó.

La parejita iniciaron recién su relación amorosa hace unos meses, pero como se recuerda la cantante tiene muchas ansias de poder convertirse en madre pronto. Ante ello, al parecer ya estaría practicando porque adoptaron a un cachorrito de solo unos meses.

Las cámaras del programa de espectáculo también abordaron a la pareja de Daniela Darcourt y reveló que fue solo hace unos días que se mudó con la artista de salsa. Waldir Felipa afirmó que se encuentran muy felices dando este paso en sus vidas. Aunque trabaja mucho y no cuenta con mucho tiempo, la cantante lo engríe bastante.

"Estamos viviendo juntos, recién hace unos días me acabo de mudar con ella. Estamos felices y contentos. Yo me mantengo en mi trabajo, en realidad, todo el tiempo estoy ocupado. Ella es la que tiene más tiempo libre, pero estamos contentos viviendo juntos y sí es cierto, me engríe, me cocina todos los días y cocina bastante rico. Me hace no extrañar tanto mi casa en Chincha, me ha regalado un cachorrito es nuestro engreído", añadió.