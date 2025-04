¡De Lima a Europa! Alejandra Baigorria y Said Palao disfrutan su luna de miel de lujo: ¿Cuánto gastarían?

Luego de su comentada boda, Alejandra Baigorria y Said Palao ya están disfrutando de su luna de miel en Europa. Pero no es cualquier viajecito: según se ha filtrado, la pareja visitaría varias ciudades europeas, tras haber recaudado más de 100 mil soles solo con la transmisión de su boda vía suscripciones en Instagram.

Alejandra Baigorria y Said Palao ya comenzaron su luna de miel y eligieron como primer destino Turquía. La parejita más comentada de la farándula dejó el Perú rumbo a Europa luego de haber recaudado más de S/100 mil por las suscripciones exclusivas para ver su boda a través de Instagram.

Un viaje de lujo: pasajes, hoteles y planes. La empresaria y el chico reality se fueron primero a Madrid en clase business. Según se comenta en "Magaly TV La Firme", los pasajes en esa categoría cuestan alrededor de $4,500 por persona. Desde allí, tomaron otro vuelo rumbo a Estambul, cuyo boleto tendría un precio aproximado de $450. Al llegar, se hospedaron en el tradicional barrio de Gálata, donde mostraron su acogedor hotel.

"¡Llegamos a Turquía, muchachos!" , dijo Said emocionado en uno de sus videos. "Tengo unas ojeras hasta el suelo" , respondió Alejandra, entre risas, revelando el cansancio tras las celebraciones.

En sus redes, Alejandra se mostró feliz por cómo salió todo el matrimonio. A pesar de las ampollas, la voz ronca y algunos moretones de tanto bailar, afirmó lo siguiente:

"No me interesa lo que diga el mundo. Esta boda fue mágica, fue maravillosa. Soy la mujer más feliz del mundo". También contó detalles sobre su baile con Said: "Ver a mi esposo bailar de esa manera, guiarme en el baile... Él se aprendió toda la coreografía. Yo, las mejores fotos, los mejores amigos, la mejor boda, el mejor esposo".