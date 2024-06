Deysi Araujo sorprende con viaje por Europa, pero confunde nombre de monumento: "Estoy en la Torre Fiel"

Deysi Araujo ha vuelto a ser centro de la noticia tras presumir su costoso viaje a Europa. Sin embargo, durante su estadía en París cometió un grave error al confundir a la Torre Eiffel, llamándola 'Torre Fiel' y causó la gracia de los internautas.

En la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme' se emitió un reportaje donde mostraba el viaje de la exvedette a países como España y Francia, fue en este último país donde Deyi posó con la famosa Torre Eiffel, pero Magaly notó que había cometido un error al pronunciar el nombre.

"Oh My God estoy en París y miren, llegué a la 'Torre Fiel'. Guau. Me voy a casar con esa torre, yo ya me cansé de los infieles en Perú , por eso estoy aquí en la torre fiel en París. Me encanta", dijo muy emocionada.

Sin embargo, su acompañante se encargó de hacerle ver que había cometido un error y con mucha vergüenza Deysi intentó corregirse, pero fue imposible: "Torre Fidel o Eiffel? Ah, torre infiel ja, ja, ja" .

¿Venden cuyes en Francia?

En otro momento, Deysi también provocó la risa de algunas personas al creer que en Francia venden cuyes, ya que como se sabe ella tiene tres de estos animalitos como mascotas en su departamento de San Isidro, en Lima.

"Estoy aquí en París y también veo que querían cuyes. Ah no, no son cuyes, dice 'Five Guys', yo pensé que en Francia también vendían cuyes", dijo a modo de broma.

Deysi Araujo documentó toda su travesía en Francia y expresó su incomodidad al no poder comunicarse correctamente al momento de hacer un pedido en un restaurante.

"Qué difícil es esto, me desespera cuando no me entienden, me desespera cuando no sé qué pedir para comer, al menos lo intentamos".

Finalmente, la exbailarina también intentó ingresar a tiendas de lujo como Dior y Louis Vuitton, pero la encargada de la primera boutique le dijo que no podía ingresar ya que estaba filmando.

Es así que, Deysi Araujo ha generado una ola de comentarios con su reciente viaje a varios países de Europa, entre ellos Francia, ya que Magaly Medina resaltó que la exvedette confundió la Torre Eiffel y la llamó Torre Fiel.