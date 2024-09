Diana Sánchez se despide del Perú tras perder en la final de 'El Gran Chef Famosos': "Me voy triste"

La reconocida influencer Diana Sánchez no consiguió ganar la codiciada 'Olla de Oro' en El Gran Chef Famosos, quedando en segundo lugar en el programa de competencia culinaria. Sin embargo, poco después de la emisión de la final del reality, la exchica reality causó revuelo al anunciar que estaba a punto de dejar Perú para regresar a Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la excombatiente compartió un emotivo video dirigido a sus seguidores y agradeciéndoles por el apoyo que le han brindado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La ex chica reality compartió un video en su cuenta oficial de TikTok, en el que se mostró emotiva tras concluir una temporada más de El Gran Chef Famosos, donde participó y se destacó por su talento culinario al llegar a la final. Sin embargo, Diana Sánchez no tardó en regresar a Estados Unidos, donde ha residido en los últimos años junto a su esposo Dan Guido.

En esta ocasión, la querida exparticipante del reality culinario viajó a territorio estadounidense para celebrar el cumpleaños de su pareja y despidiéndose de nuestro país.

"Como ven no he tenido tiempo de subir nada, todavía falta subir mis cositas de la final, pero me voy a tomar un tiempito. Ahora estoy en el aeropuerto, ya estoy camino a Nueva York, estoy llegando exactamente para el cumpleaños de mi esposo maravilloso, aterrizo y literal a celebrar su cumple y a trabajar, también", dijo en un inicio Diana Sánchez.