Christofer Gonzáles anuncia su divorcio tras 12 años de matrimonio: "Nuevas etapas por separado"

El reciente fichaje de Sporting Cristal, Christofer Gonzáles, sorprendió al anunciar que ha tomado la decisión de divorciarse de su esposa Romina Garfe tras 12 años de matrimonio. El futbolista aseguró que la separación es de mutuo acuerdo y agradeció por todo el tiempo compartido.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el popular 'Canchita' emitió un comunicado dirigido a sus amigos, familiares y personas cercanas en el que destaca que su esposa y él decidieron tomar caminos separados, además, aseguró que tenían contemplado el divorcio desde hace varios meses.

En esa misma línea, agradeció los 12 años de matrimonio y convivencia con su esposa Romina Garfe, además de resaltar el gran crecimiento personal que tuvieron durante el tiempo que estuvieron juntos. También señaló que mantienen una excelente relación y agradeció las experiencias que vivieron juntos.

Chritofer Gonzáles anuncia si divorcio

En una rueda de prensa, Christofer Gonzales fue presentado como el nuevo jugador de Sporting Cristal para lo que resta del Torneo Clausura 2024. En ese sentido, se le consultó acerca de sus expectativas que tiene al regresar al Rímac. El futbolista de 31 años comentó que espera dar lo mejor de sí y expresó su confianza en que los seguidores del club rimense apreciarán su esfuerzo en el campo de juego.

"En realidad, como siempre lo he dicho, el cariño y amor que yo lo tuve desde que llegué al club. Siempre muy agradecido. No sé cómo los hinchas me vayan a recibir. Dentro de todo, sé que los hinchas de Sporting Cristal no son ingratos. Lo único que quiero es jugar y disfrutar", declaró en conferencia de prensa.