Christofer Gonzales y su 'picante' mensaje tras dejar Universitario: "Los hinchas de Cristal no son ingratos"

El futbolista Christofer Gonzales fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal este sábado 03 de agosto. Tras su abrupta salida de Universitario de Deportes, el popular 'Canchita' dejó un picante mensaje en medio de su presentación como nuevo jugador rimense para lo que resta del Clausura 2024.

Cabe resaltar que el volante no había sido tomado en cuenta por Fabián Bustos para el segundo semestre del año. Por ello, espera dar su mejor versión en el cuadro de Sporting Cristal. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En una rueda de prensa, Christofer Gonzales fue presentado como el nuevo jugador de Sporting Cristal para lo que resta del Torneo Clausura 2024. En ese sentido, se le consultó acerca de sus expectativas que tiene al regresar al Rímac. El futbolista de 31 años comentó que espera dar lo mejor de sí y expresó su confianza en que los seguidores del club rimense apreciarán su esfuerzo en el campo de juego.

"En realidad, como siempre lo he dicho, el cariño y amor que yo lo tuve desde que llegué al club. Siempre muy agradecido. No sé cómo los hinchas me vayan a recibir. Dentro de todo, sé que los hinchas de Sporting Cristal no son ingratos. Lo único que quiero es jugar y disfrutar", declaró en conferencia de prensa.