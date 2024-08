Jefferson Farfán y Guizasola defienden a Cueva tras polémica en la calle: "Si sale a correr, eso no lo filman"

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola decidieron salir a pronunciarse para defender a Christian Cueva. Esto lo hacen luego de que el jugador fuera captado bebiendo, fumando, y orinando en la vía pública. Este escándalo llega en medio de rumores sobre su posible fichaje por Cienciano. Las críticas al ex '10' de la selección peruana no se han hecho esperar.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola defienden a Christian Cueva

Christian Cueva sigue dando que hablar. Hace poco fue grabado en una noche de fiesta, fumando y tomando en la calle, lo que no ha caído bien a muchos. Todo esto sucede mientras se habla de su posible fichaje por Cienciano, lo que ha generado aún más comentarios. Sin embargo, algunos de sus amigos y excompañeros de la selección peruana han salido a defenderlo.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes compartieron cancha con Cueva en la 'bicolor', hablaron del tema en el programa de YouTube 'Fútbol Champán'. Guizasola comentó que Cueva está saliendo porque no tiene equipo en este momento.

"Aparte está sin equipo hasta ahorita, no ha firmado por ningún equipo", explicó el exlateral de Alianza Lima.

Defensa de sus compañeros. Paulo Albarracín, exjugador y ahora conductor del podcast, también salió en defensa de Cueva, resaltando que el jugador siempre es blanco de críticas.

"Sale con una botella con agua, la gente lo sigue criticando. Si sale con una cerveza, igual lo critican, ¿entonces, qué quieren?", se preguntó Albarracín, destacando lo difícil que es para Cueva.

Guizasola añadió que las cosas buenas que hace Cueva no se ven porque no venden. Expresó que así Christian salga a entrenar, eso no lo grabarían, pues "un buen comportamiento" no vende.

"No te das cuenta, que si mañana más tarde, sale el 'Cholo' Cueva corriendo a las 5 de la mañana, eso no lo filman y no lo ponen porque no va a vender", dijo, señalando que los medios solo se enfocan en lo negativo.

Farfán espera su regreso al fútbol. Jefferson Farfán, conocido como la 'Foquita', escuchó a sus compañeros antes de dar su opinión.

"A todos nos gustaría volver a ver a Christian Cueva dentro de una cancha de fútbol", afirmó, expresando su deseo de ver a Cueva jugando nuevamente. Farfán recordó que las críticas siempre han estado presentes, pero que forman parte de la carrera de un futbolista.

"A nosotros nos tocó y la pasamos fea. Llegar al aeropuerto y que te digan fracasado, que no clasificaste al Mundial, que la Copa América fue un desastre. Esas cosas van a tener que pasar y los chicos tienen que estar preparados", comentó Farfán, destacando la importancia de estar preparado para enfrentar las críticas.

Cueva y su incierto futuro con Cienciano

Cueva ha sido relacionado con varios equipos, incluyendo Universidad César Vallejo y Águilas Doradas de Colombia. Sin embargo, Cienciano parecía ser el destino más probable. Pero el entrenador de Cienciano, Óscar Ibáñez, aclaró que no sabe nada sobre la llegada de Cueva.

"Sabemos lo mismo que aparece en las noticias, y bueno, a nosotros nos toca enfocarnos por los muchachos que están, la buena campaña que están haciendo, sostener tantas fechas, la posición en zona de torneo internacional y después se verá", dijo Ibáñez en conferencia de prensa.

El periodista Mauricio Loret de Mola señaló que las negociaciones entre Cueva y Cienciano se han enfriado. "Las partes se han alejado, no hay nada firmado entre Cueva y Cienciano. Pregunté si andaba encaminado el tema y me dijeron que por el momento no", explicó.

El futuro de Christian Cueva sigue siendo incierto. Si quiere continuar su carrera en Perú, debe encontrar un equipo antes de que cierre el mercado de pases de la Liga 1 el 31 de agosto. Mientras tanto, las críticas y defensas hacia el '10' de la selección peruana continúan. La esperanza de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola es que vuelva a brillar en el campo, dejando atrás los problemas fuera de él.