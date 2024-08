Bruno Marioni y su inesperada respuesta sobre fichaje de Paolo Guerrero en Alianza Lima ¿Lo dejó en el aire?

Tal parece que el futuro de Paolo Guerrero sigue siendo incierto luego de su salida de César Vallejo. Tras el polémico incidente con 'Chicho' Salas, el delantero busca desvincularse del club de Richard Acuña. En este contexto, el nombre del máximo goleador histórico de la selección peruana ha surgido como una posible incorporación a Alianza Lima.

El 'Depredador' se formó en las divisiones menores del equipo victoriano, pero se fue al Bayern Múnich a una edad temprana, sin llegar a debutar como profesional en el club de sus amores. Ante ello, Bruno Marioni dio una inesperada respuesta frente a esta situación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, se pronunció sobre la actual situación en la que se encuentra Paolo Guerrero luego de los rumores que señalan que el 'Depredador' busca entrar al club blanquiazul. En ese sentido, Marioni sorprendió al revelar que ni ella ni ningún otro club pueden considerar su contratación actualmente.

"Sería ir en contra de lo que confiamos y creemos acá. Paolo Guerrero tiene contrato con César Vallejo. Hasta que eso siga pasando, nosotros ni ningún club debe tomarlo en cuenta. Yo no voy a negar lo que es Paolo para Perú, no solamente para Alianza. Es un jugador que a todos nos gustaría verlo con la camiseta de Alianza Lima, pero no sabemos cuál es su real situación. Hoy no es una opción para nosotros", manifestó en diálogo con L1 MAX.