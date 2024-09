Ciudadano denuncia que el Reniec no respetó su decisión de donar sus órganos: "Esto es grave"

Un ciudadano peruano ha remecido las redes sociales al denunciar que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) no respetó su decisión de donar sus órganos y se dio cuenta de ello cuando recogió su Documento Nacional de Identidad (DNI). El organismo se ha pronunciado al respecto.

El ciudadano, identificado como Brandon, hizo su denuncia pública a través de X (anteriormente Twitter). Según contó, acudió a una sede del Reniec para hacer la renovación de su DNI y la persona que lo atendió le preguntó insistentemente si realmente deseaba donar sus órganos y pese a que él dijo que sí, cuando lo recogió estaba marcado como 'no donante'.

"El que me atendió cuando le dije que sí quería donar órganos, me repitió varias veces que por qué quería hacer eso. Le insistí en que sí quería donar, y me dijo ok. Acabo de recoger mi DNI. Y sale donación de órganos: no. Esto es grave", escribió el joven adjuntando evidencia fotográfica.