Diana Sánchez revela que todavía puede ser madre junto a Dan Guido: "Gracias a Dios"

Después de varios años Diana Sánchez vuelve al Perú para ser una de las participantes del programa de cocina "El Gran Chef Famosos" donde promete demostrar sus dotes culinarios.

Sin embargo, la popular "Chata" ha sido cuestionada sobre sus deseos de ser madre y es que la modelo se encuentra casada con su novio extranjero llamado Dan Guido.

El día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa de la nueva temporada de "El Gran Chef famosos", personajes conocidos del medio formarán parte de este programa de competencia donde demostrarán sus habilidades en la cocina.

Entre los convocados se encuentra la muy querida Diana Sánchez quien se hizo conocida por su participación en el reality "Combate" donde se ganó el cariño de miles de peruanos con su alegría y carisma.

Sin embargo, mucho se ha dicho sobre el motivo por el que hasta el momento no es madre y es que la "Chata" ya lleva un buen tiempo de relación con su novio extranjero Dan Guido.

Como se recuerda hace ya algún tiempo Diana compartió la noticia de que su pareja padecía de Leucemia y el tratamiento y medicamentos que tomaba para su recuperación le habrían impedido convertirse en padres.

Por otro lado, Sánchez reveló sentirse muy emocionada con la posibilidad de convertirse en madre de una vez por todas a sus 37 años.

Asimismo, recalcó que la tecnología es una herramienta fundamental para hacer realidad este sueño que con mucha fe y esperanza podrá ser una realidad en poco tiempo.

Hasta el momento la "Chata Power" se quedará de manera indeterminada en Perú hasta que el programa la eliminé o quizás gane la ansiosa copa, pese a ello, disfruta su estadía en el país que le trajo alegrías y le dio oportunidades para salir adelante.

La ex integrante de Combate fue entrevistada en el programa de YouTube de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida donde reveló porqué optó por mudarse a Los Estados Unidos cuando aparentemente tenía una vida formada en el Perú.

Es así que Diana expresó su temor al vivir en el Perú pues había sido asaltada en diversas oportunidades y ya no se sentía segura.

"Me habían seguido en el auto cuando estaba trabajando. Me tiraron huevos en la ventana por querer parquearme. Otra vez salía de la barbería tarde y una moto me comenzó a seguir hasta que me agarró el semáforo rojo y me puso la pistola en la frente. Me dijeron que le dé todo (...) Me daba mucha ansiedad manejar", dijo Diana.