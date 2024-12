Edison Flores se luce con Ana Siucho en fiesta de Beto Da Silva y usuarios comentan: "Se le nota frío"

En los últimos meses, se estuvo rumoreando sobre una posible separación de Edison Flores y su esposa Ana Siucho. Aunque habrían disipado todo ello, cuando se mostraron juntos en Navidad, pero en el cumpleaños de Beto Da Silva, habrían estado incómodos.

Aunque hubo muchos rumores de su separación, Edison Flores apareció en sus redes sociales junto a su esposa y sus hijas en una publicación de Navidad. Con esa publicación, se creyó que habían disipado todos las sospechas hasta que fueron vistos juntos en la fiesta de cumpleaños del futbolista Beto Da Silva.

A través de las redes sociales, se mostró los invitados disfrutaban del cumpleaños del esposo de Ivanna Yturbe y fueron captados Flores junto a su esposa. Aunque las imágenes son solo unos segundos, se vio cómo Edison estaba atrás de Ana Siucho y al parecer, no lucía muy contento.

El video que fue publicado hace unas horas, se volvió viral en las redes sociales. El futbolista Edison Flores llamó la atención de los usuarios, quiénes en su opinión lo han visto muy desanimado. Varios expresaron el mismo comentario y creen, que habría ido solo por compromiso junto a su esposa. Incluso, otros comentaron que solo se divertía más.

"Que cara de animo el orejas, se ve que ya no hay amor", "La gente común y corriente está acostumbrada a ver felicidad por las redes y no en privacidad, es que así viven ellos de apariencias", "Se divertía mejor solo", "Se le nota frío", "Como que él sólo está por compromiso porque se le nota la cara de incomodidad", "El orejas ya no da más", "La oreja, muy animado no está", "No se le ve feliz", fueron algunos de los comentarios en el video.