Ivana Yturbe sorprende a Beto Da Silva con tierno detalle por su cumpleaños: "Amor de mi vida"

Ivana Yturbe y Beto Da Silva se han convertido en uno de los matrimonios más sólidos de la farándula peruana. Hoy, con motivo del cumpleaños del futbolista, su esposa tuvo la mejor idea: hacerle una sorpresa junto a su pequeña hija.

La modelo, quien se ha consolidado como una influencer orientada a las madres de familia, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video de la sorpresa que ella y su hija prepararon para quien consideran "el amor de sus vidas".

En el video, la pequeña Almudena lleva un pastel con varias velitas y lo coloca en la cama. Luego, ambas le cantan "Feliz cumpleaños" a su papá. El futbolista, que acababa de despertar, se mostró muy emocionado y sopló las velas junto a su hija.

En una publicación posterior, la modelo reposteó una historia de una noche de fiesta, lo que podría ser un indicio de que celebraron el cumpleaños de Beto Da Silva por adelantado. Incluso, en el video de la sorpresa, el futbolista llevaba una pulsera de un evento reciente.

La parejita Ivana Yturbe y Beto Da Silva iniciaron su relación hace muchos años y contrajeron matrimonio civil en febrero de 2021 en Trujillo. Esta ceremonia fue pequeña y muy íntima, donde solo asistieron amigos cercanos a la pareja y sus familiares.

Ahora, en una entrevista con Magaly Medina, la modelo expresó que uno de sus sueños es casarse a lo grande en una boda religiosa con su pareja Beto Da Silva. La joven expresó que una de las razones para casarse antes fue por su abuelita.

"Queremos casarnos, no pandemia, sino algo de verdad (pero ustedes se casaron) sí, pero fue algo chiquitito. Como todo el mundo se iba, era una época complicada y yo creo que nunca me iba a perdonar era que no esté mi abuela. Entonces dije no, 'mi abuela tiene que estar porque tiene que estar'", expresó.