Ely Yutronic se sincera y habla sobre las críticas de Magaly Medina: "Ser modelo no es pecado"

La conductora de ATV, Ely Yutronic, comparte su balance del 2024, un año lleno de desafíos que la han ayudado a fortalecer su carácter. En medio de las críticas de la periodista Magaly Medina, Yutronic defiende su pasado como modelo y destaca su crecimiento profesional.

La periodista Ely Yutronic reflexionó sobre los desafíos que enfrentó en 2024, un año que, aunque complicado, le permitió fortalecer su carácter. Además, destacó su relación de compañerismo y respeto con Paco Bazán, con quien comparte un ambiente profesional enriquecedor.

"No ha sido un año fácil. Ha sido un año con todos los condimentos, los ingredientes: picante, ácido, dulce, de todo, pero mi balance es positivo. Ha sido un año donde creo que he forjado mi carácter, mi personalidad, y me he vuelto más exigente, más empoderada. La gente me ha conocido más, así que me siento muy agradecida", sostuvo.