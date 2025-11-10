RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Edison Flores se suelta en transmisión en vivo y estrena RADICAL look rubio tras declarar su soltería

El deportista, quien recientemente se separó, apareció en la plataforma Kick interactuando con sus fans y dejó que vieran el proceso de teñirse el cabello de rubio, un cambio que fue calificado como un "espíritu moderno"

Magaly habla sobre el nuevo look de orejitas flores
Magaly habla sobre el nuevo look de orejitas flores
10/11/2025

Edison "Oreja" Flores, ha desatado un revuelo mediático tras mostrar un radical cambio de look que, según el programa de Magaly Medina, es una señal de su nueva vida de soltero

 

Su momento streamer

 

El programa Magaly TV La Firme puso en evidencia la nueva faceta de Edison Flores más allá de las canchas. El futbolista se ha "soltado" y ha adoptado una actitud de streamer, utilizando la plataforma Kick para interactuar de manera más cercana con sus seguidores.

Magaly Medina comentó que la actitud del jugador es totalmente nueva: "Ahora se ha soltado, está como esos chicos streamers, conversa, habla, cuenta, deja que la gente vea cómo le cambian el color de cabello". Este giro en su personalidad sorprendió a la audiencia, acostumbrada a un "Orejas" más reservado y discreto en su vida personal.

La popular "urraca" coemnta sobre el cambio de look del selecionado peruano.
La popular "urraca" comenta sobre el cambio de look del seleccionado peruano.

El Nuevo Look 

 

El cambio más impactante es, sin duda, su transformación física. El futbolista estrenó un cabello rubio que, junto con accesorios de moda, denotan una liberación y un deseo de disfrutar la vida al máximo.

 

La Urraca se mostró impresionada por el estilo adoptado por Flores: "Ha cambiado de look, miren el espíritu moderno, disfruta la vida, lentes al estilo artista de Choliwood, el pelo rubio". El contraste entre el jugador de antes y este "otro el Orejas, más despabilado", es evidente, según el informe.

Soltería y Libertad

 

La periodista de espectáculos vinculó directamente este cambio de actitud y apariencia con su reciente estado civil. Días antes, Edison Flores había confirmado su separación, y esta nueva faceta sería parte de un proceso de "recuperación" personal.

El informe de Magaly destacó que el futbolista declaró sentirse "más libre" tras la ruptura, un sentimiento que se proyecta ahora en sus redes y en su imagen. El atrevido cambio de look es visto como el reflejo de esta nueva etapa de soltería.

 

El Estreno del Look en la Celebración de la "U"

 

Edison Flores no esperó mucho para mostrar su nuevo look en público. El estreno oficial fue en un evento de gran visibilidad: la celebración del campeonato de Universitario de Deportes.

La alegría y la libertad se hicieron evidentes cuando el "Orejas" se soltó a bailar con una energía que no se le veía antes, un momento que fue captado por las cámaras. Magaly comentó sobre su baile en la celebración, concluyendo que definitivamente "es otro el Oreja Flores", totalmente renovado y enfocado en disfrutar de su vida personal y profesional.

