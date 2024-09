¿En bancarrota? Uchulú sorprende pidiendo canjes luego de su costosa operación en Tailandia

Uchulú ha captado la atención de los internautas en las redes sociales luego de anunciar que su operación de reasignación de sexo fue todo un éxito. Recordemos que la tiktoker se sometió a esta intervención quirúrgica en Tailandia sorprendiendo a sus miles de seguidores.

Ante ello, Etza Reátegui Wong detalló que llegará a Perú para trabajar lo más rápido posible, pues el costo de sus operaciones ha sido alto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego de su exitosa operación en Tailandia, la tiktoker Uchulú reveló que su economía se ha visto afectada por la exorbitante suma de dinero que gastó en su intervención quirúrgica. Ante ello, la creadora de contenido enfatizó que necesita llegar a Perú para trabajar rápidamente, pues dejó en claro que no ha recibido ayuda de terceros para lograr su ansiado sueño.

"Este viaje me ha dejado seca, seca, porque no hay patrocinadores, la única que se ha patrocinado solita este viaje he sido yo, pues estaré llegando a Perú el viernes por la noche y tengo el día sábado un día repleto de trabajo", expresó.