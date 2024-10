¡En la dulce espera! Ignacio Baladán y Natalia Segura anuncian que serán padres: "Un amor inexplicable"

Ignacio Baladán y Natalia Segura se encuentran en la mejor etapa de su relación luego de que la pareja anunciara que se convertirán en padres. A través de sus redes sociales, ambos publicaron un extenso mensaje en donde comparten el emotivo momento con todos sus seguidores.

Cabe resaltar que ambos se encuentran en la ciudad de Miami, Estados Unidos, desde donde dieron a conocer la emocionante noticia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El exchico reality, Ignacio Baladán y Natalia Segura causaron sorpresa en las redes sociales al anunciar que se convertirán en padres. El emotivo momento fue compartido por la pareja a través de sus redes sociales por medio de un extenso mensaje. Ellos expresaron su total emoción en esta nueva etapa.

En ese sentido, la pareja se encuentra en su mejor momento y recibió toda clase de elogios por parte de sus seguidores, quienes resaltaron lo sólida de su relación amorosa.

"SI, VAMOS A SER PAPÁS. Ufff, con lágrimas en los ojos les escribo este mensaje, uno de los más importantes de mi vida! Siempre me decían: Segu ¿Cuándo vas a ser mamá? honestamente pensé que nunca, estaba llena de miedos antes de encontrar el amor de mi vida, Ignacio Baladán, y creo que Dios solo estaba esperando que nos encontráramos en este mundo, hoy tenemos el fruto del amor más bonito que he podido tener en mi vida!" , se lee en el mensaje de Natalia Segura.

En la publicación de la pareja, ambos dedicaron emotivas palabras a quien será su futuro hijo. El momento no pasó desapercibido por sus seguidores y artistas nacionales, quienes felicitaron a la pareja por este importante paso.

"Solo me queda dar gracias a Dios porque me estuvo preparando 35 años para encontrar a la persona que siempre soñé. Yo siempre esperé tener una familia, una mujer como vos para el resto de mi vida y contigo lo encontré. De forma inesperada nuestros caminos se enlazaron en un momento que capaz no era el mejor de los dos", empezó diciendo Ignacio Baladán.