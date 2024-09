¿Enemistadas? Melissa Klug revela que encaró a Evelyn Vela tras 'darle la espalda' en polémica con Cueva

Durante su reciente participación en 'América Hoy', Melissa Klug fue consultada sobre su amistad con Evelyn Vela, quien recientemente le jugó una broma a la 'chalaca' en medio de su polémica con el futbolista Christian Cueva. En ese sentido, la empresaria dio a entender que su relación amical con la 'Reina del sur' ya no sería la misma.

Recordemos que cuando le consultaron a Evelyn Vela sobre la polémica en la que estaba envuelta Melissa Klug, la 'Reina del sur' sostuvo que no defenderá a nadie. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Klug encaró a Evelyn Vela

La empresaria Melissa Klug estuvo presente en el programa 'América Hoy' en donde reveló que su demanda contra Pamela López ya ha sido aceptada. En esa línea, los conductores del magazine le consultaron sobre su amistad con Evelyn Vela. Ante ello, la 'Blanca de Chucuito' sorprendió con sus revelaciones sobre el tema.

Recordemos que Evelyn Vela, en su momento, fue consultada por la polémica que involucraba a Melissa Klug con Christian Cueva. "Yo ya dije después de lo que me pasó a mí en USA no defenderé a nadie. Diré igual: 'soy su amiga y no sé nada' (emoticones de risas). Cada quien arregle sus problemas, sorry (...) Que ahora la defienda Yahaira", puntualizó Evelyn Vela en otra ocasión.

Ante estas declaraciones, Melissa Klug se mostró sorprendida, ya que no entendía el motivo por el que la 'Reina del sur' habló de esa forma. "Yo no tengo qué hablar de ella y ella no tiene nada qué hablar de mí (...) Me dijo: 'era broma y que estaba hablando otras cosas' yo no sé, seguramente. Le dije que no me parecía, estuvo fuera de lugar", sostuvo la empresaria.

"Yo no he terminado mi amistad, si hubo unas diferencias, me puede llamar (...) Que yo sepa no he hecho nada", sentenció Melissa Klug sobre su amistad con Evelyn Vela.

¿Qué dijo sobre su denuncia contra Pamela López?

Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán, estuvo en el programa "América Hoy" donde compartió detalles sobre la demanda que presentó contra Pamela López por haberla vinculado con el futbolista Christian Cueva. La 'Blanca de Chucuito' confirmó que su denuncia ya fue admitida.

"No puedo pronunciarme mucho. Mi abogado me ha asesorado y me dijo que el tema ya está judicializado y es ahí donde se tendrá que resolver la cosa (...) Mi denuncia ya está aceptada", dijo Melissa Klug. En ese momento, Janet Barboza acotó se mostró sorprendida por dichas declaraciones. "Uy, se le viene la noche a Pamela López, porque todo lo que uno dice, tiene que demostrarlo".

De esta manera, Melissa Klug dejó en claro que su denuncia contra Pamela López va enserio, pues buscará que la justicia actúe luego de que la aún esposa de Cueva haya asegurado que la empresaria tuvo un amorío con 'Aladino'.