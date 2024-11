Erick Osores y su emotivo mensaje al hablar de su regreso a la TV: "No imaginé que iba a ser así"

Erick Osores, uno de los periodistas deportivos más queridos en Perú, ha emocionado a miles de seguidores al compartir un mensaje lleno de valentía mientras enfrenta una difícil batalla contra una enfermedad.

Tras varios meses de ausencia en las pantallas, Osores volvió a la televisión con un mensaje de esperanza en el programa "En la Mesa", conducido por Choca Mandros, donde habló sobre su salud y cómo se siente en su proceso de recuperación.

Durante su aparición en "En la Mesa", Erick Osores se mostró visiblemente emocionado y agradecido por el apoyo recibido en su regreso a la televisión.

"Fue muy fuerte, no imaginé que iba a ser así. Pensé que iba a ser una transmisión con un poquito de rebote, pero mucha gente se alegró. Me sentía con fuerza, con ganas", confesó el periodista.

Choca Mandros, conductor del programa, resaltó que el ejemplo de Osores sirve para muchas personas que quizás están luchando con problemas similares.

"Tenemos que ser luchadores siempre. Aunque no lo creas, por un ejemplo que tuve, fuiste inspiración para mucha gente que puede estar pasando por ese mismo proceso", comentó Mandros.

La respuesta de sus seguidores y compañeros le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. El periodista deportivo no dejó de agradecer a quienes lo apoyaron durante este difícil momento. Reconoció que el cariño de sus seguidores y compañeros le ha dado la fuerza necesaria para continuar con su proceso.

"Yo quería volver. Pero lo que yo recibí del público, amigos y compañeros, es algo único. No lo puedo olvidar. No me puedo abstraer de eso. Y bueno, ahí estamos en la pelea", añadió, dejando claro que, a pesar de las dificultades, sigue luchando con determinación.