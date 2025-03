Esposa de Paul Michael lo expone y advierte a Pamela López: "Su familia es peligrosa"

El mundo del espectáculo se sacude con las recientes declaraciones de Sofía Delgado, expareja del salsero Paul Michael, quien actualmente mantiene una relación con Pamela López. La joven reveló detalles inesperados sobre su relación con el artista, denunciando presuntas amenazas y exponiendo su lucha por alcanzar una conciliación.

En una entrevista con el programa "Amor y Fuego", Sofía Delgado expresó su molestia tras ver al salsero junto a Pamela López. Según sus declaraciones, Paul Michael ha mostrado una actitud negligente con su hija, incumpliendo sus responsabilidades como padre y negándose a llegar a un acuerdo legal.

"Todo este tiempo he preferido mantenerme al margen y no comentar acerca de él y su 'paternidad'. Son temas delicados porque él cumple cuando quiere y luego se desentiende por completo. Se niega a arreglar la conciliación, al igual que el divorcio, porque no llega a un acuerdo conmigo", afirmó Delgado.