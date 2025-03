¡Oficiales, pero sin fotos! Farfán y Xiomy no se lucen como pareja en redes tras llegar a España

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro confirmaron su reconciliación hace poco, pero a pesar de haber gritado su amor a los cuatro vientos, al llegar a España, la parejita ha decidido mantener distancia en redes sociales.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro fueron captados el 18 de marzo en el Aeropuerto Jorge Chávez, según el programa "Amor y Fuego", y partieron juntos rumbo a Europa. Sin embargo, desde que llegaron a España, cada uno ha compartido fotos por su cuenta, sin aparecer como pareja.

Farfán publicó una imagen en una tienda de ropa, luciendo su gorra de la marca Mdre, y etiquetó Madrid como ubicación. Por su parte, Xiomy subió una foto con una amiga y otra frente a un espejo, también desde la capital española. Ninguna publicación en la que aparezcan juntos.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro llegaron a España, pero no se lucen juntos pese a oficialización. (Instagram)

Las siguientes historia de Xiomy fueron sobre los lugares en los que trabaja: La Casa de la Comedia y Zona Musical, programa en Panamericana Televisión. Las otras historias de Farfán fueron sobre su mall KM40 y dos sobre el gol que hizo su amigo Paolo Guerrero en el partido de Perú vs. Bolivia.

Reciente historia de Jefferson Farfán. (Instagram)

Esto llamó la atención, ya que hace solo unos días ambos hicieron oficial su relación. En el estreno de la segunda temporada de su podcast Enfocados, Farfán mostró un anillo y reveló la oficialización

"Ya es recontra oficial, hermano, para que la gente no me j...", mencionó. Y añadió entre risas: "Me llegó el amor, hermano (...) Este 2025 es mío, mi galáctico, este o nunca".