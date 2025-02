Fabio Agostini afirma que Mayra Goñi no tiene una relación con Neutro: "Ella está soltera"

Desde hace unos días, se viene rumoreando sobre la supuesta relación entre Mayra Goñi y el streamer Neutro. Las sospechas se hicieron más fuertes en el lanzamiento de su tema, pero al parecer, Fabio Agostini revela que la actriz estaría soltera hasta el momento.

En los últimos días, se ha visto a la actriz Mayra Goñi siendo acompañado en discotecas junto al streamer Neutro. Incluso, un vídeo donde el joven le dió un beso y finalmente, hace unos días, él realizó el lanzamiento de su nuevo sencillo "Pal' amor" en su canal de YouTube.

En aquella fiesta de lanzamiento, también se hizo presente Fabio Agostini dónde le dio una sorpresa a su expareja, delante del streamer. Ante una posibilidad de una 'remember', el chico reality revela que fue invitado por la cantante porque tienen una buena relación.

Aunque después, comentó también que si expareja Mayra Goñi no estaría saliendo con nadie formalmente, ni con el streamer. La joven actriz solo estaría enfocada en su música y su carrera profesional.

Como se recuerda, Jossmery Toledo tuvo un viaje con Neutro por trabajo a Colombia que terminó mal. Ahora, la expolicía salió a hablar sobre la relación que tendría el streamer con la actriz Mayra Goñi. Ya que según ella, la joven habría conversado con ella sobre el muchacho.

Donde incluso afirma que la joven influencer le habría puesto el 'parche' para que no se comunique con el joven. Es así como la actriz salió a defenderse y expresó que en ningún momento le reclamó a la expolicía y que tampoco, le respondería.

"No la he cuadrado por nadie, solamente por un malentendido que pensé que ella tenía conmigo, pero no por nadie en específico. La gente lo está malinterpretando y llevándolo como que me estoy peleando por Neutro. Yo no me peleaba por ningún hombre, ni con nadie. O sea, no hay forma", respondió la actriz.