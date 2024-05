Farid Ode tras denunciar a profesor por acosar a su hija: "No voy a parar hasta verte preso"

Farid Ode está decidido a buscar justicia después de descubrir que su hija de 13 años fue acosada por su entrenador de vóley, Julio Rubén Torres Silva. El empresario ha tomado acciones legales y cuenta con el apoyo del Ministerio de la Mujer para llevar este caso hasta las últimas consecuencias.

Farid Ode tras denunciar a entrenador de su hija

En una entrevista, Farid Ode confirmó que ya presentó la denuncia contra Torres Silva. "Ya puse la denuncia contra este sujeto, solamente quiero que mediáticamente sepan qué tipo de persona es esta y no le den empleo en ningún lado", afirmó Ode.

Farid también mencionó que el Ministerio de la Mujer está brindando asesoría legal y apoyo a su familia. "Se acercó el Ministerio de la Mujer para darme el apoyo y asesoría legal. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias en el caso de mi hija", explicó.

El empresario expresó su preocupación por la posibilidad de que Torres Silva siga teniendo contacto con niños. "Lo peor es que siga teniendo contacto con niños, es muy peligroso. Una persona de 31 años no va a invitar a salir a una niña de 13 años. Es un maldito enfermo, depravado", declaró.

"Julio Rubén Torres Silva, ya todo el Perú sabe quién eres. No sabes que te metiste con la niña equivocada, porque no voy a parar hasta verte preso y pudrir en la cárcel ", remarcó.

Protección a su hija

Farid Ode asegura que está manteniendo a su hija al margen de toda esta situación para que no se vea afectada. "A mi hija la estoy manteniendo al margen porque no quiero mentalizarla en otras cosas que no sean sus estudios. Ella está bien y tranquila", dijo.

Tanto Farid como Sandra Mathews, la madre de la niña, están muy molestos y decididos a proteger a su hija. "Sandra está supermolesta y con toda la impotencia del mundo, es nuestra hija. Estamos tratando de la mejor forma para que este sujeto no vuelva a tener contacto con ningún tipo de niño", comentó Ode.

Justicia y encarcelamiento. Farid Ode dejó claro que no se detendrá hasta ver a Torres Silva tras las rejas. "De mi parte voy a ir hasta las últimas consecuencias para que se vaya preso , porque este sujeto no debe estar en las calles. Podemos salvar muchas niñas de una persona tan enferma como un sujeto así", afirmó.

Pronunciamiento de la academia. La academia de vóley donde trabajaba Torres Silva, Innova Schools, aclaró que el entrenador no es parte de su institución. "El señor Torres Silva no es ni ha sido docente de nuestra institución. Él era parte del staff de profesores del Club Campeones Lima, academia que utiliza algunas de nuestras sedes para realizar talleres de vóley, fútbol y básquet", señalaron en un comunicado.

Farid Ode está decidido a hacer justicia y proteger a su hija de cualquier daño. Con el apoyo del Ministerio de la Mujer y su determinación, busca que Torres Silva enfrente las consecuencias de sus acciones y no tenga la oportunidad de hacerle daño a más niños.