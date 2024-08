Filtran audio de Melissa Klug en donde agrede a sus hijas mayores, revela Janet Barboza: "Irreproducible"

Melissa Klug se encuentra en el ojo de la tormenta, pues se conoció la existencia de unos audios en donde la 'Blanca de Chucuito' estaría agrediendo a sus hijas mayores, según reveló Janet Barboza durante el programa magazine 'América Hoy'.

Incluso, las conductoras Ethel Pozo y Brunella Horna confirmaron las declaraciones de la popular 'Rulitos', quien sostuvo que dichos audios son irreproducibles. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La presentadora de televisión Janet Barboza reveló este viernes 16 de agosto que personas cercanas a Jefferson Farfán enviaron a su equipo de producción unos audios de Melissa Klug, los cuales no pueden ser reproducidos, en los que se le oye agredir a una de sus hijas mayores.

"En este audio, donde se escucha que Melissa Klug habla a una de sus hijas mayores de una forma en que las mamás no entendemos, porque los ajos y cebollas son irrepetibles e irreproducibles", dijo la popular 'Rulitos'.

De igual forma, Janet Barboza comentó que Jefferson Farfán podría haber presentado el audio al Poder Judicial como evidencia en la denuncia que Melissa Klug presentó en su contra. En respuesta, la abogada Rosario Sasieta opinó que esta posible acción podría haber sido tomada para demostrar que la empresaria también tiene un comportamiento violento.

Cabe recordar que la empresaria Melissa Klug tiene tres hijas mayores: Gianella Marquina (hija de Raúl Marquina), y Samahara y Melissa Lobatón (hijas de Abel Lobatón).

En el programa América Hoy, Edson Dávila dejó a todos sorprendidos al compartir detalles sobre el origen del nuevo conflicto entre Melissa Klug y Jefferson Farfán. Ambos están envueltos en disputas legales luego de que la 'Blanca de Chucuito' solicitara medidas de protección para ella y sus hijos. Según Giselo, ambos le habrían enviado mensajes para confrontarlo por sus declaraciones.

Según Giselo, Melissa Klug se enfureció con Jefferson Farfán después de que la 'Foquita' anunciara el nacimiento de su hija menor, lo que generó una respuesta de ambos lados. "Me han escrito, me ha escrito Melissa, los protagonistas (Brunella: ¿Jefferson también?) Sí, así es, eso me pasa por ser el amigo de todos", expresó el popular Giselo.