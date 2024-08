Darinka Ramírez se pronuncia tras escándalo de Melissa y Jefferson Farfán: "Ignorancia y arrogancia"

Jefferson Farfán y Melissa Klug están en una nueva disputa pública, presuntamente porque la empresaria estaría incómoda por los cambios que el futbolista hizo a raíz del nacimiento de su última hija, producto de su relación con Darinka Ramírez. Es así que, esta última se pronunció mediante redes sociales.

Darinka Ramírez ha guardado silencio y mantuvo un perfil bajo desde que se dio a conocer que es la madre de la última hija de Jefferson Farfán. Sin embargo, tras destaparse que Melissa está incómoda porque el Poder Judicial dejó sin efecto las medidas de protección a favor de ella y su hijo, compartió un llamativo mensaje en redes sociales.

En esa misma línea, Janet Barboza, dejó entrever que la última hija de Jefferson Farfán sería el motivo por el que la 'Foquita' quiere reducir la pensión para los retoños que tienen con Melissa Klug.

En América Hoy, Edson Dávila sorprendió al revelar detalles sobre el origen del nuevo conflicto entre Melissa Klug y Jefferson Farfán. Ambos se encuentran inmersos en problemas legales después de que la 'Blanca de Chucuito' solicitara medidas de protección para ella y sus hijos. En ese sentido, Giselo reveló que ambos le habrían escrito para cuadrarlo por sus declaraciones.

Según Giselo, Melissa Klug se enfureció con Jefferson Farfán después de que la 'Foquita' anunciara el nacimiento de su hija menor, lo que generó una respuesta de ambos lados. "Me han escrito, me ha escrito Melissa, los protagonistas (Brunella: ¿Jefferson también?) Sí, así es, eso me pasa por ser el amigo de todos", expresó el popular Giselo.