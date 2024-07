Magaly Medina cuestiona a la 'Foquita' por no invitar a Paco Bazán a su podcast: "Le va a dar como a hijo"

Magaly Medina explicó las razones por las que el futbolista Jefferson Farfán rechazó participar en una entrevista con Paco Bazán. Según la 'Urraca', Farfán teme enfrentarse a su colega de ATV debido a la experiencia y competencia del entrevistador en el ámbito televisivo.

Cabe resaltar que Paco Bazán dejó en claro su entera disposición para participar en el podcast de Jefferson Farfán en caso lo inviten. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina cuestiona a Jefferson Farfán

La periodista Magaly Medina presentó un segmento humorístico titulado 'Enchocolatados', que rendía tributo al programa de Farfán. En este segmento, el exarquero Paco Bazán no dudó en defenderse y bromear con los comediantes, haciendo como si hubiera participado en la entrevista que Jefferson le había prometido.

Recordemos que la Foquita Farfán le había prometido a Paco Bazán que si llegaba a determinado número de seguidores en su canal de YouTube lo invitaría. No obstante, esto no llegó a cumplirse hasta la fecha. Tras ello, Magaly Medina dejó entrever las verdaderas razones por las que el '10 de la Calle' aún no cumple su promesa.

"No, se defiende, ah. No, que tiene calle, pues tiene calle. Mira, si con estos dos chistosos él se ha lucido porque tiene correa y lo sabe vacilar. Claro que también le han tomado el pelo, pero de muy buena gana y él se deja", dijo en un primer momento.

"Pero contesta. Es contestón, es respondón. Él no se queda callado. Es lo bueno, lo que le da la calle, lo que le ha dado el trajinar, por tanto, set televisivo tiene, pues tiene escenario, ¿no? Lo que yo creo que teme Farfán: que si se va y se enfrenta en este medio donde Paco tiene muchos mayores años de trayectoria, pues le va a dar como a hijo", indicó la periodista Magaly Medina.

La polémica entre Paco Bazán y Jefferson Farfán

Recientemente, Jefferson Farfán desató una gran controversia al atacar a Paco Bazán en su programa de YouTube 'Enfocados'. En el programa, no solo criticó la carrera del exarquero, sino que también puso en duda sus habilidades como actor y presentador de televisión. La polémica comenzó cuando la expareja de Yahaira Plasencia rechazó públicamente la idea de invitar a Bazán a su podcast, lo que generó una avalancha de comentarios negativos hacia el exfutbolista.