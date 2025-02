Fiorella Rodríguez emocionada por la pedida de mano de su novio Iván: "Eres la personita más dulce y tierna"

La querida Fiorella Rodríguez es una querida modelo peruana y actriz, que ha cautivado al público con su relación con el joven Iván Micol. Ahora, la pareja compartió en sus redes sociales, el momento en que se comprometieron en matrimonio.

La actriz Fiorella Rodríguez realizó una publicación en sus redes sociales con mucha emoción. Después de dos años y medio de relación con el modelo Iván Micol, un joven 21 años menor que ella, anunciaron que están oficialmente comprometidos.

En la fotografía que compartieron se puede ver cómo la pareja posa enamorada y la actriz con el anillo en la mano. Su novio compartió un mensaje en la publicación donde afirma que se encuentra feliz de que pasarán su vida juntos y que desde que la conoció, sabía que se casaría con ella.

"She said YES! El amor de mi vida. La persona con la que quiero pasar el resto de ella. Desde el primer día que te vi, supe que quería que fueses mi esposa y hoy es una realidad. Por toda una eternidad juntos, preciosa", expresó.